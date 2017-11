José Eliton vistoria obras do Residencial Buriti Sereno em Aparecida

Antes do lançamento do programa Goiás na Frente Terceiro Setor em Aparecida de Goiânia, na manhã desta segunda-feira, 27, o vice-governador José Eliton vistoriou obra de construção de 832 apartamentos do Residencial Buriti Sereno. O diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica, Murilo Barra, e equipe técnica da Agência Goiana de Habitação (Agehab) acompanharam a visita do vice-governador ao canteiro de obras do residencial. O vice-governador percorreu alguns blocos de apartamentos, visitou um dos apartamentos e conversou com os engenheiros no canteiro de obras. Ele mostrou-se satisfeito com o resultado da obra, com mais de 92% de obra executada.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que o Residencial Buriti Sereno está com previsão de entrega dos apartamentos aos beneficiários, já selecionados pela Agehab e Prefeitura de Aparecida, no início do próximo ano. O empreendimento é um dos exemplos mais emblemáticos das ações de habitação do Governo de Goiás em Aparecida. O Estado está investindo cerca de R$ 16,7 milhões nas obras, com o Cheque Mais Moradia. A construção ficou paralisada por anos e foi retomada graças à parceria entre a Agehab e a Caixa Econômica Federal, por determinação do governador Marconi Perillo, conforme ressalta o presidente da Agehab, Luiz Stival.

A participação do Governo de Goiás no empreendimento, destaca Stival, possibilitou prestações de valor baixo para os beneficiários, que variam de R$ 80 a R$ 270, contemplando famílias com renda de até R$ 1,8 mil. Outro aspecto relevante, salienta Luiz Stival, foi o processo seletivo dos beneficiários, realizado com total transparência e acompanhamento do Ministério Público Federal. Foram mais de 14 mil inscrições habilitadas ao sorteio de 332 apartamentos, relativos à cota do Estado. O restante, 500 apartamentos, teve inscrições e sorteio realizados pela Prefeitura de Aparecida, cumprindo acordo de demanda entre o Estado e o município.

O Residencial Buriti Sereno é composto de 832 apartamentos de 41,39 metros quadrados – com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço conjugados –, distribuídos em 52 blocos de quatro andares, com 16 apartamentos por bloco. Está localizado na Avenida 100-A, esquina com Avenida das Nações, no bairro Itapuã, divisa com o Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

O governo federal participa com recursos do programa Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que compõe o programa Minha Casa Minha Vida, no valor de R$ 35,8 milhões. O investimento do Estado de Goiás e Caixa totaliza R$ 52,5 milhões. “A determinação do governador Marconi Perillo é para que acompanhemos o andamento de todas as obras. A prioridade é a conclusão de todos os empreendimentos que contam com recursos do Governo de Goiás.”, conclui Luiz Stival.