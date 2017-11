Luiz Felipe Pondé é atração do Café de Ideias nesta sexta-feira

Provocador e polêmico, Luiz Felipe Pondé é o convidado do segundo encontro da nova temporada do Café de Ideias do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A palestra do filósofo está marcada para esta sexta-feira (1º/12), às 19h30, com o tema: “O impacto da autonomia contemporânea sobre o amor entre homens e mulheres”. A entrada é franca.

Pondé resume o tema da seguinte forma: “Após as transformações no comportamento das mulheres, devido ao aumento da autonomia financeira e social, tornou-se realidade um “desencaixe” nos modos de viver vínculos afetivos entre homens e mulheres. Algumas das consequências são: narcisismo, redução drástica de natalidade, desconfiança mútua, recusa dos homens em estabelecer vínculos duráveis, ampliação de sites para ‘profissionais do afeto’, hedonismo, insegurança e radicalização do consumo de bens voltados ao mercado single. Não há no horizonte chance de mudança deste cenário porque ele é resultado do avanço da sociedade de mercado capilarizada”.

Filósofo, escritor e ensaísta, Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé é comentarista da TV Cultura e escreve semanalmente para a Folha de S.Paulo sobre comportamento, religião e ciência. Tem 58 anos. Nasceu em Recife (PE) e reside atualmente em São Paulo (SP). É autor de Amor para Corajosos (2017), Guia Politicamente Incorreto da Filosofia (2012) e outros livros.

Reestreia

O Café de Ideias estreou sua nova temporada no dia 10 de novembro de 2017 no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Quem abriu os trabalhos foi psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. A um auditório lotado com mais de 500 pessoas, Regina falou sobre “Novas formas de amar”, respondeu perguntas e autografou seu novo livro.

O Café de Ideias do Centro Cultural Oscar Niemeyer teve sua primeira edição em 2012. Pelo palco do projeto já passaram personalidades das mais variadas áreas da cultura brasileira: Ruy Castro, Christian Dunker, Marcia Tiburi, Claudia Riolfi, Roberto DaMatta, Jorge Forbes, Mary Del Priore, Eliane Brum, Vladimir Safatle, Flávio Gikovate, Renato Janine Ribeiro, Marco Antônio Villa, Cacá Diegues, Ismail Xavier, Luiz Carlos Bresser Pereira, Demétrio Magnoli, Viviane Mosé, Leandro Karnal, Oswaldo Giacoia Jr., Marilena Chaui, José Arthur Giannotti, José Miguel Wisnik, Miriam Goldenberg e Lair da Silva Loureiro Filho.

O projeto tem a parceria dos restaurantes Panela Mágica e Porto Cave e da Universidade Federal de Goiás. Tem ainda o apoio cultural da Rádio Executiva, do jornal O Popular e da TV Anhanguera. A realização é do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e do Governo de Goiás.

Entrada

Não é preciso fazer inscrição para participar do Café de Ideias. Interessados podem requisitar certificado com carga horária no local. A entrada é franca. Como o auditório tem capacidade limitada, a coordenação do evento pede que o público chegue com alguma antecedência para garantir vaga e evitar transtornos.

[SERVIÇO]

Café de Ideias com Luiz Felipe Pondé

Data: 1º de dezembro de 2017 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 4490, Quadra Gleba, Lote 1 – Setor Fazenda Gameleira – Goiânia/GO)

Entrada franca