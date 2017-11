Prefeito Iris Rezende recebe visita do novo ministro das Cidades

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu no fim da tarde desta segunda-feira, 27, o recém-empossado ministro das Cidades, Alexandre Baldy. Durante o encontro, que ocorre no Paço Municipal, além de desejar boa sorte ao goiano à frente do ministério, Iris solicitou do novo titular do ministério celeridade e empenho do governo federal para retorno das obras do BRT.

Na ocasião, o prefeito também pediu ao ministro uma audiência em Brasília. “Estamos também com outras questões a serem resolvidas no Ministério das Cidades”, solicitou. Ainda sobre o BRT, o prefeito Iris Rezende lembrou que a obra, depois de concluída, vai trazer inúmeros benefícios aos usuários do transporte coletivo não somente para a Capital, mas, sobretudo, para a Região Metropolitana de Goiânia.

“Essa obra é de extrema importância para a cidade e vai auxiliar diariamente na mobilidade de inúmeros usuários do transporte público. Para isso, contamos com o seu apoio para destravar a burocracia que ainda está impendido do andamento das obras. Estamos confiantes e certos que podemos contar com você, ministro Baldy”, afirmou Iris ao ministro goiano.

O novo ministro das Cidades informou ao prefeito Iris Rezende que não medirá esforços para resolver os entraves das obras do BRT. “Não somente no que tange ao BRT, mas também todas as questões que envolvem a cidade de Goiânia”, disse o ministro Alexandre Baldy, lembrando que já tomou conhecimento e estudou os projetos que estão em avaliação no Ministério das Cidades. “Vou me aprofundar na questão BRT, mas sei também que precisamos ampliar ainda mais projetos habitacionais”, destacou o ministro.

O senador Wilder Morais, que também acompanhou a visita, disse que sempre esteve pronto para ajudar a cidade de Goiânia e revelou continuar no empenho em prol dos recursos para continuidade das obras do BRT. “Tenho trabalhado para que esses entraves sejam solucionados, mas precisamos avançar ainda mais nesse assunto, que agora fica mais fácil com a presença do novo ministro Alexandre Baldy”, ressaltou.

Já o deputado federal Daniel Vilela aproveitou para informar ao ministro Baldy que existem outras demandas importantes para a cidade, entre elas nas áreas de pavimentação, saneamento, habitação e infraestrutura. “Estamos felizes com a sua indicação e sabemos que os goianos vão poder contar com o seu emprenho à frente do Ministério das Cidades”, afirmou.

Autoridades

Além do senador Wilder Morais e o deputado federal Daniel Vilela, participaram do encontro entre o prefeito Iris Rezende e o ministro Alexandre Baldy, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo, vereadores e secretários do município.