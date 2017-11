Prefeitura de Goiânia realiza sorteio de 120 unidades habitacionais

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), realiza no próximo sábado, 2, o sorteio de unidades habitacionais destinadas a famílias inscritas no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social da Prefeitura de Goiânia. Serão sorteadas 120 unidades localizadas no Jardins do Cerrado X e que estão sendo construídas em parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Além dessas 120 unidades, a Seplanh realizará o sorteio de mais 135 famílias que irão compor o cadastro de reserva destinado a substituir aquelas que não conseguirem comprovar as informações prestadas quando do cadastramento e/ou atualização de dados junto ao programa. Das 135 famílias do cadastro de reserva, 85 ficarão na lista de espera de unidades dos Jardins do Cerrado X e outras 50 do Conjunto Vera Cruz, empreendimento também construído em parceria com a Caixa e Agehab na região Oeste da Capital.

De acordo com o superintendente de Habitação e Regularização Fundiária da Seplanh, Ronaldo Vieira, o novo sorteio, inclusive do cadastro de reserva, foi necessário porque parte das famílias sorteadas em 2016 não comprovaram enquadramento nos critérios de seleção definidos pelo Ministério das Cidades e pelo Conselho Municipal de Habitação, inclusive as famílias que ocupavam o cadastro de reserva.

Ele ressalta que as famílias sorteadas no próximo sábado também deverão apresentar documentação que comprove as informações prestadas, como uma das etapas do processo de seleção. “Após o sorteio, as famílias deverão entregar, até dia 29/12, a documentação que comprove as informações prestadas no ato de inscrição ou atualização dos dados. Esses documentos são remetidos à Caixa, que realiza a etapa final de conferência dos dados e contratação com o beneficiário”, afirma Ronaldo.

O sorteio contará com a presença do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e é parte das ações do Mutirão que será realizado neste sábado e domingo, 02 e 03, na região Norte da capital. A lista das famílias habilitadas a participarem do sorteio está disponível no portal da Prefeitura de Goiânia na internet, www.goiania.go.gov.br, juntamente com o cronograma da seleção.

Serviço:

Sorteio de unidades habitacionais dos Jardins do Cerrado X

Data: 02 de dezembro de 2017 (Sábado)

Horário: 14 horas

Local: Igreja Videira Praça da Bíblia, sito à Alameda Anhanguera, Qd. 11, Lt. 13 – Setor Leste Vila Nova

Prefeitura de Goiânia