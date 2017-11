Coluna Linha Direta – Eliton: aliados apostam em crescimento

“Não nomearia um ministro para ficar apenas três meses”

Michel Temer lembrando que Baldy permanecerá até o fim do mandato

Eliton: aliados apostam em crescimento

Vários deputados estaduais e federais da base estão apostando todas as suas fichas que o vice-governador José Eliton (PSDB) passará a decolar nas pesquisas a partir de março do ano que vem, quando se tornará governador do Estado, com a saída de Marconi Perillo (PSDB), que deixará o posto para se candidatar a uma cadeira no Senado Federal. A equação, segundo alguns, é uma só: com a caneta, ele irá dar ‘seu perfil’ à administração estadual, fazendo com que se torne mais conhecido dos eleitores e mais próximo aos prefeitos tanto da base aliada quanto da oposição, fazendo com que o engajamento pela sua pré-candidatura aumente. As pesquisas divulgadas até hoje apontam o senador Ronaldo Caiado na ponta, com Eliton e o deputado federal Daniel Vilela em empate técnico na segunda colocação nos números da disputa ao governo estadual no próximo ano.

Doril

No meio político a pergunta é uma só: onde foi parar o ex-candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB)? Sumido, Vanderlan, além de não se eleger na capital, também não elegeu aliado em Senador Canedo.



Bola fora

A Rádio Difusora de Goiânia, que depois de várias décadas, dissolveu todo o seu núcleo de jornalismo, um dos mais antigos da imprensa goiana, transmitia, talvez para encher linguiça da programação, na quarta-feira, 22, noticiário de Recife, capital pernambucana.

Pulou fora

O vereador Jorge Kajuru (PRP) comandou a pressão sobre os vereadores para que votassem pela derrubada do veto do prefeito ao projeto que suspende os aumentos contínuos de IPTU. Deu certo com alguns, como Vinicius Cirqueira (Pros).

Segue o baile

Como a derrota já era esperada pela administração municipal, a prefeitura já preparou novo projeto para implantar aumentos contínuos de IPTU para imóveis com valor venal acima de R$ 500 mil, este com maior simpatia dos parlamentares.

Críticas

De olho em emendas, poucos deputados federais criticaram a escolha do nome de Baldy para assumir a pasta de Cidades no governo federal. Um dos poucos foi Delegado Waldir.

1 Investigação

Os deputados estaduais da oposição, Humberto Aidar (PT) e José Nelto (PMDB), somados ao da base Santana Gomes (PSL), tem se engajado em buscar junto à Polícia Técnico-Científica, investigação sobre a possível fraude no painel eletrônico da Assembleia.

2 Calma

Já o deputado Gustavo Sebba (PSDB), que mesmo em Catalão, teve sua presença marcada em sessão da Comissão Mista há duas semanas, afirmou que prefere, primeiramente, que a Assembleia realize uma auditoria interna antes de buscar auxílio policial.



3 Limpo

Humberto Aidar defende que com a ação da polícia, a investigação sobre o caso, que tem gerado muita dor de cabeça para a presidência da Casa, seria mais transparente. Vale lembrar que Aidar passou pelo mesmo problema em junho.

Plano

Após a nomeação do deputado Alexandre Baldy (S/P-GO) como Ministro das Cidades e de seu acordo com Temer de não buscar a reeleição, o PTB já começou a planejar a candidatura do ex-senador Demóstenes Torres para a Câmara Federal, com apoio na cidade, comandada por Roberto Naves (PTB). Falta agora convencê-lo, já que ele pretende buscar vaga no Senado….

Sim

Projeto do senador Wilder Morais (PP), que busca realização de plebiscito para revogar o Estatuto do Desarmamento, recebeu parecer favorável da CCJ do Senado na última semana.

Presentes

Os deputados federais Pedro Chaves e Daniel Vilela estiveram presentes na posse de Alexandre Baldy, na última semana. Parabenizaram o colega.

Apoio

Daniel, inclusive, tem buscado liberação de verbas para obras em Catalão, do prefeito Adib Elias, que vinha defendendo a candidatura de Ronaldo Caiado pela oposição.

Indefinido

Ainda segue sem definição se os auxiliares do governo que forem se candidatar no próximo ano terão de deixar as secretarias até dezembro.

Nova leva

Por causa do grande número de inscritos, o governo deve lançar um novo edital em janeiro, para selecionar até 200 novos estudantes pelo Goiás Sem Fronteiras.

EUA

Na última semana, os primeiros 125 alunos selecionados na rede estadual de educação pelo projeto, seguiram para os Estados Unidos onde passarão 30 dias.