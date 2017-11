Semas doa 4 mil litros de leite a entidades de assistência social

Welcome! Log into your account

Os visitantes do parque trocaram 1 litro de leite em caixinha por uma entrada inteira. A ação social beneficiou crianças carentes e idosos assistidos pelas unidades de Assistência Social do município.

As doações foram provenientes da arrecadação realizada pelo Parque Zoológico de Goiânia, durante a campanha de solidariedade ‘Doe Amor, Doe Leite’, no feriado de 15 de novembro.

: Trying to get property of non-object inon line