Senado aprova relatório que proíbe filiado político de integrar tribunal eleitoral

Welcome! Log into your account

“Estamos assegurando a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e político em suas decisões. Nosso relatório vai no sentido de aperfeiçoar a Constituição de modo que tornem transparentes os princípios da administração pública, em especial, o da moralidade e o da impessoalidade”, explicou Caiado.

: Trying to get property of non-object inon line