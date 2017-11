Trindade realiza V Festival Gastronômico

Começa nesta quinta-feira, 30 de novembro, e vai até o próximo sábado, 2 de dezembro, o V Festival Gastronômico de Trindade. O evento acontece na Praça da Prefeitura (Praça Constantino Xavier) e deve reunir trindadenses, goianos do entorno da cidade e também romeiros dos mais diversos lugares do País. Na realização do evento estão: a Prefeitura de Trindade; o Governo de Goiás, através da Goiás Turismo; Senac; Sebrae e Senar.

Na primeira noite haverá a chegada do Papai Noel que receberá, do prefeito Jânio Darrot, a chave da cidade. Para abrir a programação musical do dia, apresentação do dueto Duo e, em seguida, show com a cantora Maíra. Nas apresentações das outras noites de Festival, atrações como Rodrigo Mendes, Cláudia Garcia e Tom Chris e Banda Versário.

Ingrediente base

Elaborar pratos à base de mandioca. Esse foi o desafio aceito pelos expositores do V Festival Gastronômico de Trindade. Apresentação, sabor e aroma, isso e muito mais foi observado e estudado nos cursos e momentos de encontro entre expositores e a coordenação do Festival.

Serão 18 variedades entre pratos doces e salgados. Os valores são bem acessíveis, máximo de 10 reais para cada um. Assim, o visitante poderá degustar várias porções, provando os sabores dos melhores chefs da cidade. A novidade na apresentação dos pratos é a utilização de tigelas de barro produzidas por artesãos de Trindade. O visitante do Festival terá duas opções: levar a tigela para casa ou devolvê-la após a degustação.

Consultoria

Sebrae, Senac e Senar ofereceram consultoria técnica, capacitação e orientação à Prefeitura de Trindade na realização do evento. O Festival Gastronômico de Trindade já virou tradição e está incluído no calendário de eventos da cidade. Além disso, este ano, pela primeira vez, o Festival faz parte do Circuito Gastronômico do Estado, contando com o apoio da Goiás Turismo.

Para o prefeito da cidade, Jânio Darrot, participar do Circuito é uma ganho para a consolidação do evento: “Sem dúvida nenhuma, a inclusão de Trindade no Circuito Gastronômico do Estado de Goiás é uma forma de reconhecer a potencialidade gastronômica e turística de Trindade. Os expositores foram capacitados e estão prontos para servir boa comida aos trindadenses, goianos em geral e romeiros que visitarem o Festival”.

O Festival Gastronômico de Trindade é mais um momento que visa movimentar e aperfeiçoar a gastronomia trindadense e goiana, valorizar a cultura local e fortalecer o turismo já consolidado na cidade pela devoção ao Divino Pai Eterno.

Programação:

►Quinta-Feira – 30/11

20h – Inauguração das Luzes de Natal

Shows:

1º da Noite – Hugo Kalev e Thiago Teles – Projeto Duo

2º da Noite – Maíra Lemos

►Sexta-Feira – 01/12



Shows:

1º da Noite – Rodrigo Mendes e Banda

2º da Noite – Cláudia Garcia e Banda

►Sexta-Feira – 01/12



21H – Certificação dos Expositores

Shows:

1º da Noite – Tom Chris

2º da Noite – Banda Versário

Assunto: V Festival Gastronômico de Trindade Local: Praça Constantino Xavier ou Praça da Prefeitura – Centro Horário: A partir das 19h30 Data: 30 de novembro a 2 de dezembro Realização: Prefeitura de Trindade e Governo de Goiás Apoio: Sebrae, Senac e Senar Contato Assessoria: Talitta Di Martino: (62) 99612-2164 Fábio PH: (62) 99310-9541 Comunicação Prefeitura de Trindade: (62) 3506-7013