Comenda Professor Nion Albernaz será entregue a alunos e professores da rede estadual

A partir do próximo ano, a rede estadual de educação agraciará seus melhores alunos e professores com a Comenda Professor Nion Albernaz. A primeira edição da condecoração será entregue em março de 2018.

A notícia da homenagem ao ex-prefeito foi dada pessoalmente pela secretária Raquel Teixeira à ex-primeira dama de Goiânia, Geralda Albernaz, durante uma visita na tarde desta quarta-feira, 29/11. A secretária estava acompanhada dos superintendentes Marcos das Neves (Executivo de Educação); Solange Andrade (Gestão de Pessoal); e Maurício Roriz (Desporto Educacional).

“Me sinto muito feliz em comunicar à senhora essa iniciativa do Governo de Goiás e da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Quero que a senhora saiba também que o governador Marconi e a primeira-dama Valéria consideraram a ideia maravilhosa, pois fará justa homenagem a uma das personalidades mais importantes da política goiana”, destacou Raquel.

Grande amiga de Nion Albernaz, a secretária lembrou que durante uma das gestões do ex-prefeito teve a oportunidade de ser a primeira presidente do Conselho Municipal de Educação, entidade criada por ele e que ela ficou responsável pela estruturação. “Nion foi um grande gestor público. Foi um político sério, ético, equilibrado e comprometido com a cidade, em especial as áreas social e de educação”.

Emoção

A criação da Comenda Professor Nion Albernaz deixou a ex-primeira dama de Goiânia emocionada. “Fico muito sensibilizada com essa homenagem e sei que ela é merecida, pois Nion sempre esteve preocupado em levar melhorias para a rede municipal de ensino, procurando sempre avançar na qualidade. Se ele ainda estivesse aqui, tenho certeza de que se sentiria muito lisonjeado”.

Professora da rede pública e particular de ensino durante quase 40 anos e por muitos anos educadora voluntária em projetos ligados à alfabetização de jovens e adultos, Geralda Albernaz fez questão de destacar que, embora prioritária, a educação pública não é uma área muito fácil de administrar porque atende uma demanda sempre crescente e um público com perfil bastante diversificado.

A ex-primeira dama ressaltou também que Nion gostava muito de ousar e inovar na administração pública e por isso era um grande entusiasta da gestão compartilhada entre o poder público e as organizações sociais. “Para ele, essa parceria era a forma mais eficaz de tirar o sistema público de saúde do caos que se encontrava”.

“Como gestor público, Nion tinha uma visão muito clara de modernidade e inovação e prova disso é que as OSs realmente mudaram o perfil dos hospitais públicos no Estado e era exatamente essa a proposta que o governador Marconi Perillo queria implementar na educação”, acrescentou Raquel.

Modernidade e inovação

Nion Albernaz foi prefeito de Goiânia por três mandatos: 1983 a 1986, 1989 a 1992 e de 1997 a 2000. Seus principais legados como gestor público foram a arborização e planejamento urbano da cidade, criação de cooperativas de produção em bairros da periferia, início das obras das marginais Botafogo e Cascavel, informatização da prefeitura, implantação da Assessoria Especial da Mulher e de programas de assistência aos idosos e pessoas com deficiência.

A gestão do ex-prefeito também se destacou por ações e projetos inovadores, especialmente nas áreas social e de ensino profissional, quando foram criados os programas “Banco do Povo”, “Trabalhando com as Mãos”; Núcleos Profissionalizantes nos bairros, Casa da Acolhida (para população de rua e jornaleiros), Escola de Panificação (Jardim Curitiba).

Vereador por Goiânia em 1957, Nion foi diretor geral da Universidade Federal de Goiás (UFG), presidente da Companhia de Habitação de Goiás e por muitos anos atuou como professor de Matemática no Lyceu de Goiânia. Formado em Economia e Engenharia Civil, o ex-prefeito da Capital faleceu no dia 6 de setembro último, aos 87 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Comunicação Setorial da Seduce