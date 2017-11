Confira os serviços prestados no Mutirão da região Norte de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia realiza neste fim de semana, dias 02 e 03 de dezembro, a 12ª edição do Mutirão e, desta vez, atenderá a região Norte da cidade. Vários serviços serão oferecidos pela administração municipal e a meta é que, assim como nas edições anteriores, atinja a média de 50 mil atendimentos nas áreas da saúde, educação, direitos humanos, jurídica, meio ambiente, assistência social, emissão de documentos e orientações e atividades culturais.

Além dos serviços que serão prestados, a administração municipal realiza desde o início da semana diversas frentes de serviços nas áreas de urbanização e infraestrutura. Para os trabalhos do fim de semana, as tendas com toda a estrutura do Executivo Municipal estão sendo montadas no Centro Esportivo e Lazer (CEL), localizado no cruzamento da Avenida GB5 com a GB 7, no Jardim Guanabara.

O intuito do Mutirão é atender os moradores dos setores Jardim Guanabara II, III e IV, Residencial Guanabara, Residencial Guanabara I, Parque dos Mognos, Vila Santa Cruz, Conjunto Parque Eucalipto, Residencial Vale da Serra, Chácara Nossa Senhora da Piedade, Vale dos Sonhos II, Residencial Duque de Caxias, Residencial Vale dos Sonhos, Residencial Frei Galvão, Residencial Portal da Mata, Setor Santa Genoveva e Setor Jaó.

O horário de atendimento ao público no sábado será das 8h às 17h. No domingo os serviços serão prestados das 8h às 12h. A entrevista coletiva do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, será às 8h30 no estande da Secretária Municipal de Comunicação (Secom).

Confira os serviços que serão prestados pela administração municipal nesta edição:

Atende Fácil

Todos os serviços prestados nas lojas físicas do Atende Fácil estarão à disposição da população nos dois dias do evento. Os interessados poderão solicitar parcelamentos dos impostos municipais, como IPTU, ISS e ISTI, consultar e abrir processos, emitir guias de pagamentos e ainda cadastrar a senha pessoal para acesso ao programa Alvará Fácil.

Assistência Social

No estande da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) os moradores da região Oeste terão como se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso aos programas sociais do governo federal. A pasta disponibilizará um espaço da beleza para oferecer serviços de design de sobrancelhas e corte de cabelo.

Atividades culturais

Brinquedos, como pula-pula, touro mecânico e barca estarão disponíveis para as crianças da região Norte. Além das brincadeiras, os moradores também poderão assistir apresentações culturais.

Correios

Uma parceria com os Correios vai garantir a inscrição de interessados no Cadastro de Pessoa Física (CPF). A estatal também disponibilizará aos moradores da região Norte de Goiânia os serviços do Banco Postal Itinerante, como consultas de saldos, extratos, solicitação de empréstimo e aquisição de consórcios e títulos de capitalização.

Direitos Humanos

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) oferecerá serviços de emissão de primeira ou segunda via de Registro Geral (RG), por intermédio de parceria com a Polícia Civil do Estado de Goiás, além da Identidade Jovem (ID Jovem) e Carteira de Estudante.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) oferecerá consultas de vagas nas unidades educacionais, solicitações de transferências de escolas municipais e de Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), pinturas faciais e distribuição de mais de 2,4 mil mudas e sementes para produção de hortas em pequenos espaços a partir da reutilização de garrafas pets. Além disso, as 15 unidades escolares dos 18 bairros atendidos pelo Mutirão estão sendo totalmente reformadas, por intermédio do Programa Escola Viva.

Habitação

Durante o Mutirão, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) realizará o cadastramento de famílias no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. Além disso, servidores da pasta estão disponíveis para atualização dos dados das famílias inscritas e orientações sobre a regularização fundiária de loteamentos de Goiânia.

Meio Ambiente

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) disponibilizará 1,5 mil mudas de árvores nativas do Cerrado, por intermédio do Programa Plante a Vida. O órgão ambiental do município também realizará oficinas de educação ambiental, registros de denúncias, consultas e andamentos de processos, orientações sobre licenciamento e fiscalização.

Orientação jurídica

No estande da Procuradoria-Geral do Município, moradores da região Norte terão acesso a serviços jurídicos, como divórcio, pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, retificação de registro civil, pagamentos de tributos e orientação sobre processos em andamento na Prefeitura de Goiânia.

Procon

Servidores do Procon Goiânia vão orientar a população sobre os direitos do consumidor e também registrarão denúncias sobre violação do Código de Defesa do Consumidor.

Previdência

Técnicos do Instituto de Previdência Social do Município (IPSM) vão esclarecer os servidores da Prefeitura de Goiânia sobre aposentadorias, pensões e auxílios doenças.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecerá diversos atendimentos, entre eles, vacinas, consultas, mediação de Índice de Massa Corporal (IMC), aferição de pressão arterial, teste de glicemia para avaliação de diabetes e orientações de saúde.

Sine Municipal

O Sine Municipal vai disponibilizar a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Além dos 300 documentos que poderão ser confeccionados, durante o Mutirão, o cidadão poderá ter acesso a informações a respeito das vagas que são divulgadas diariamente no portal da Prefeitura de Goiânia.

Guarda Municipal

No estande da Guarda Civil Metropolitana (GCM) as crianças serão orientadas sobre a prevenção ao uso de drogas pelos agentes do Programa Anjos da Guarda. Os guardas municipais farão a segurança do local com 60 homens, realizará apresentações com a banda de música da corporação e promoverá um trabalho recreativo de interação com as crianças.

Trânsito

Agentes de educação para o trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) realizarão atividades com crianças da região.