Governador assina quitação de R$ 100 milhões de recursos da Saúde a prefeitos

O governador Marconi Perillo anunciará nesta quinta-feira, 30, às 11h, a liberação de R$ 100 milhões aos municípios goianos para o desenvolvimento de ações de saúde. A solenidade será no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, com a presença do Secretário de Estado da Saúde Leonardo Vilela, prefeitos e outras autoridades.

O repasse de verbas faz parte da quitação da contrapartida da Saúde com todos os municípios goianos para o desenvolvimento de ações em 10 programas de saúde. Os recursos são relativos aos meses de março a dezembro de 2017, colocando em dia os débitos do governo estadual com as prefeituras goianas.

Segundo o secretário Leonardo Vilela, a conclusão do repasse da contrapartida aos municípios vai possibilitar aos gestores municipais a oferta da assistência de forma plena e a realização de procedimentos básicos e imprescindíveis.

Confira abaixo, os programas atendidos com os recursos: