Governo Junto dos Idosos terá duas edições na semana que vem em Goiânia

A Secretaria de Governo (Segov), em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), vai realizar nos dias 5 e 6 de dezembro (terça e quarta-feira) duas edições do Programa Governo Junto dos Idosos (GJI), em Goiânia, uma derivação do Governo Junto de Você, com a função específica de atender as pessoas da terceira idade. Serão disponibilizados diversos serviços gratuitos do Governo de Goiás e de parceiros, entre eles emissão de documentos, cabeleireiro, distribuição de medicamentos e consultoria jurídica.

A edição do dia 5 será no Centro de Convivência dos Idosos do Setor Cândida de Morais, que fica na Rua Palmares, entre a CM-08 e a CM-10, no Setor Cândida de Morais. No dia seguinte, a estrutura se desloca ao Centro de Convivência dois Idosos do Setor Norte Ferroviário, que fica na Avenida Contorno, esquina com a Rua 44, no Setor Norte Ferroviário (próximo ao Terminal Rodoviário de Goiânia).

Para marcar o evento e a parceria entre Segov e OVG, o secretário de Governo, Tayrone Di Martino, e a primeira-dama Valéria Perillo vão anunciar a construção de piscinas nas duas unidades de convivência dos idosos. Serão investidos R$ 147.166,08 no Cândida de Morais e R$ 145.602,61 no Norte Ferroviário. Os recursos são do orçamento da secretaria, que já começou o procedimento de licitação para selecionar a empresa que vai executar a obra.

As piscinas dos centros de convivência dos idosos, unidades jurisdicionadas e mantidas pela OVG, são importantes no processo de interação entre os assistidos. É também uma importante ferramenta terapêutica, possibilitando a prática de atividade física de baixo impacto, por meio das concorridas aulas de hidroginástica.

Tayrone destaca a importância de levar serviços específicos para as demandas dos idosos, nas localidades referenciais para essa parcela da população. “Tivemos uma primeira experiência muito exitosa e gratificante em 2016, numa parceria sempre muito frutífera com a OVG, levando serviços importantes aos idosos, possibilitando a eles o conforto de resolver toda sorte de problemas num só lugar e perto das suas residências”, relata o secretário.

O secretário faz referência à primeira edição, realizada em outubro do ano passado. Na ocasião, o Governo Junto dos Idosos foi a quatro diferentes centros de convivência da terceira idade, promovendo 18.579 atendimentos. “Cabe-nos também enaltecer a dedicação da equipe da Segov na organização deste evento e, especial, dos servidores da OVG, instituição essencial a Goiás, comandada com extrema sensibilidade por dona Valéria”, destaca.

Passaporte do Idoso

A Segov já confirmou as participações no Governo Junto dos Idosos do Vapt Vupt, que vai confeccionar Carteira e Identidade, CPF e Passaporte do Idoso, documento que dá direito à gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas a partir dos 60 anos. A Secretaria de Saúde também vai realizar exames de aferição da pressão, glicemia, vacinas e a administração de medicamentos contra a dengue.

A Polícia Militar Ambiental promoverá uma exposição de espécimes da flora do Cerrado e também de exemplares taxidermizados (empalhados) de animais típicos da fauna do bioma; o Corpo de Bombeiros fará explanações sobre o trabalho de resgate e salvamento da corporação, expondo os equipamentos utilizados nas operações; a Secretaria de Desenvolvimento (SED) vai levar a exposição de artesanato; e a Agência Goiana de Regulação , Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (AGR) manterá um balcão de informações.

Medicamentos

Parceira importante especialmente no GJI, a Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) fará distribuição gratuita dos seguintes medicamentos amoxilina (antibiótico), dipirona (analgésico e antitérmico), hidroclorotiazida (diurético e anti-hipertensivo), propranolol (anti-hipertensivo) e ranitidina (anti-ulceroso). É exigida a prescrição médica para os medicamentos de receituário controlado, a exemplo da amoxilina.

A Secretaria de Governo levará também ao Governo Junto dos Idosos o Bazar Solidário, iniciativa sustentável pioneira que promove a interação entre preservação ambiental e ação social. O projeto consiste no estimulo à coleta e entrega de materiais recicláveis por meio da troca desses itens por peças de vestuário e de acessórios.

O estoque do bazar é formado por doações de pessoas e de empresas que dispensam peças que não servem mais a elas ou que possuem pequenos defeitos que impeçam a sua comercialização mas que não impossibilitam o uso. O bazar faz pequenos reparos e promove a higienização do seu acervo.

Cabeleireiro

Numa parceria com o Centro de Educação Comunitária de Meninos e Meninas (Cecom) do Setor Santos Dumont, a Segov vai oferecer corte de cabelos aos idosos dos dois centros de convivência. “Essa parceria também tem um sentido mais amplo do que a mera oferta de um serviço à população. Ela promove a qualificação dos jovens que estão aprendendo uma profissão no Cecom. Ganha o Estado, que economiza, ganha a instituição, com a oportunidade de oferecer aulas práticas aos seus alunos e ganha a comunidade da terceira idade, que tem acesso a um serviço capaz de elevar a autoestima”, destaca Tayrone.

O GJV também vai oferecer consultoria jurídica por meio de equipe designada pelo Tribunal de Justiça e orientação sobre direitos do consumidor no balcão do Procon-GO.

Assessoria de Comunicação da Segov