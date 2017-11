Marconi anuncia renovação do vale-alimentação em noite de homenagem a coordenadores regionais

Os 40 coordenadores regionais de Educação, Cultura e Esporte foram homenageados na noite de quarta-feira, 29/11, na Assembleia Legislativa de Goiás. Proposta pelo deputado Jean Carlo, a sessão especial extraordinária ressaltou o empenho e a participação de cada um no desenvolvimento do ensino público estadual. Durante a solenidade foi passado um vídeo em que o governador Marconi Perillo anuncia a renovação do vale-alimentação dos servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Instituído no primeiro semestre, por meio do Goiás na Frente Educação, o benefício no valor de R$ 500 tinha validade até o final do ano. Agora, com a determinação do governador, o prazo de validade foi ampliado até o fim de 2018. Devido a outros compromissos, Marconi não participou da noite de homenagens na Assembleia Legislativa, mas fez questão de gravar um vídeo aos coordenadores regionais.

“Estou tomando a decisão hoje de autorizar que se envie uma nova lei à Assembleia Legislativa prorrogando até 31 de dezembro de 2018 o vale-alimentação. Isso está sendo feito em reconhecimento ao grande esforço de todos os profissionais da Educação. E também atendendo aos nossos coordenadores regionais, que me enviaram abaixo-assinados que vieram de todas as regiões de Goiás pedindo essa prorrogação”, disse o governador, no vídeo.

“Eu já havia me decidido com a professora Raquel, nós temos sensibilidade e sabemos da importância de todos que atuam na Educação”, completou Marconi ao ressaltar o esforço da titular da Seduce em defesa do ensino público de qualidade. “(Raquel Teixeira) é uma motivadora e grande líder”. O vídeo foi ovacionado por todo o público que encheu o plenário da Assembleia Legislativa.

Homenagem

Conduzida pelo deputado Helio de Sousa, a sessão especial extraordinária reconheceu o trabalho realizado pelos 40 coordenadores regionais da Seduce. Orgulhosa de sua equipe, Raquel Teixeira falou sobre a expectativa que Goiás vive este ano, marcado por importantes avaliações externas, como a Prova Brasil.

“Pela primeira vez eu senti o sistema educacional trabalhando junto pelos mesmos objetivos e metas, e isso gera um retorno fantástico. Estamos celebrando, além do trabalho de todos vocês, o fato de chegarmos ao final do ano com o espírito de primeiro lugar. Celebramos um sistema educacional responsável, consciente e eficiente, que já é o primeiro lugar na minha mente, no meu coração e no meu entusiasmo”, declarou. “Então, é uma noite de celebração. Além do diploma, tenho certeza que levam a lembrança desse momento em que a Assembleia disse a esses 40 líderes: obrigado pelo trabalho de vocês”, completou a titular da Seduce.

Autor da homenagem, o deputado Jean Carlo disse que 2017 foi um ano de turbulências. Ele lembrou do processo de reorganização estrutural da Seduce, que passou por votação na Assembleia Legislativa e criou as coordenações regionais. Ressaltou que todas as mudanças só tiveram êxito por causa da força do trabalho de cada um. Também elogiou a boa gestão da secretária Raquel Teixeira, a quem chamou de lutadora. “Eu confio muito na educação pública do nosso Estado. Tive a oportunidade de estudar em escola pública toda a minha vida e posso afirmar, por experiência própria, que nossa educação é de qualidade”, disse.

Coordenadora regional de Ceres, Márcia Pereira Ribeiro subiu ao púlpito e falou em nome de todos os companheiros de profissão. “Nossos corações estão palpitando de emoção. Somos muito gratos por essa homenagem. A emoção transborda porque a valorização de um trabalho não tem preço. Lutamos com amor por uma educação de qualidade e receber essa homenagem é motivo de orgulho. A palavra que descreve esse momento é gratidão”, disse.

A coordenadora também agradeceu ao governador e à secretária pela renovação do vale-alimentação. Para ela, trata-se de mais um gesto de reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos os servidores ligados à Seduce. “Vocês demonstram que confiam no nosso trabalho e apostam nos resultados que cada regional vem desempenhando com toda dedicação. Temos muito orgulho de estar à frente das coordenações e o que podemos deixar é nosso legado de trabalho e amor pela educação”, completou Márcia.

Também participaram da sessão especial os superintendentes de Ensino Fundamental, Luciano Gomes Lima; de Desporto Educacional, Maurício Roriz; e de Gestão de Pessoas, Solange Andrade; além do deputado Lissauer Vieira e de Thiago Campos, representando o deputado federal João Campos.