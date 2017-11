‘Net-ativismo’: Sociólogo faz lançamento nacional de livro em Goiânia

Depois do lançamento internacional na Itália, em julho, Goiânia foi escolhida para o lançamento nacional do livro ‘Net-ativismo – Da ação social para o ato conectivo’, do sociólogo italiano Massimo Di Felice, pela editora Paulus. Será nesta sexta-feira, 1º, às 9h, na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da Universidade Federal de Goiás (UFG). Depois do Brasil, o livro será lançado também em Portugal e na França.

A obra faz parte de uma trilogia iniciada com a publicação do ‘Paisagens pós-urbanas – O fim da experiência urbanas e as formas comunicativas do habitar’, da editora Annablume. O primeiro livro aborda o estudo das formas comunicativas do habitar, ou seja, da análise das relações entre tecnologias de comunicação, território, ambiente e pessoas.

Neste segundo livro, a análise aborda as qualidades ecológicas das interações nas redes digitais, analisando a passagem das qualidades opinativas e políticas das interações para as formas sociotécnicas e transorgânicas do agir. A obra pretende lançar um olhar para além da ideia social e sociológica das interações exclusivamente humanas, substituindo a ideia de ação antropomórfica pela ideia de ato conectivo.

O terceiro volume da série será dedicado à análise das novas declinações digitais do comum, ainda em escritura.

O tema

O termo Net-ativismo exprime a dimensão interativa e ecológica da ação nas redes digitais, isto é, em contextos hipercomplexos que formam a original qualidade de um agir nem mais humano e nem mais técnico, mas conectivo e transorgânico. Para estas especificas qualidades de interações as ciências sociais e política não possuem uma teoria, nem existe, no âmbito do pensamento ocidental, categorias e paradigmas apropriados.

Os movimentos de ativismo digital são as expressões de um novo tipo de ação social, não mais direcionadas ao externo, nem apenas resultantes de práticas provocadas por um condicionamento informativo ou técnico. Essas interações diversas e complexas são denominadas de net-ativismo, que exprime não somente o conjunto de interações colaborativas que resultam na sinergia entre atores de diversas naturezas, humanos ou não, mas também a comum condição digital que antecede e forma circuitos informativos, dispositivos, apresentando-se como a constituição de um novo tipo de ecologia, não mais separatista e opositiva, mas portadora de uma comum dimensão que a torna reticular e conectiva.

Após a difusão das redes ecológicas digitais, foi emitida uma infinidade de informações em tempo real na web. Essa ação gerou uma comunicação generalizada que tornou possível o contínuo monitoramento do estado de saúde e do impacto das atividades humanas na superfície terrestre, no ar, nos oceanos, nas florestas etc. O resultado foi uma clara tomada de consciência dos limites da ação humana e de sua estreita dependência de elementos e estruturas não humanas.

O ambiente até agora considerado externo e circundante, transformado em informações e fluxos de dados, tornou-se, assim, comunicante, distribuindo dados em rede capazes de informar em tempo real sobre alterações que ação produtiva humana provoca no território.

O autor

Massimo Di Felice é sociólogo pela Universidade La Sapienza de Roma e livre-docente pela Universidade de São Paulo, professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA – USP), fundador do Centro de Pesquisa Internacional sobre Redes Digitais Atopos, diretor científico do Instituto Italiano di Alti Studi Toposofia e coordenador de um Observatório Internacional sobre Net-ativismo. É também cofundador do Centro di Ricerca e Teoria Sociale per la Sostenibilità e le Nouve Tecnologie, Sustenibilia, da Universidade La Sapienza de Roma. Foi professor visitante das universidades Paris V Sorbonne, Paul Valery de Montpellier, Roma III, das universidades de Córdoba e Lusófona de Porto, entre outras.