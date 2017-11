Prefeitura investe em tecnologia e é destaque na Veja On-line

Em dois anos, Goiânia deve deixar a 95ª posição que ocupa hoje para se destacar entre as cinco cidades com melhor sinal de telefonia e internet no Brasil. Essa conquista será possível por conta do decreto assinado pelo prefeito Iris Rezende (PMDB) nesta quarta-feira, 29, que simplifica a emissão de licenças para que as operadoras de telefonia móvel implantem novas antenas na Capital. A notícia foi destaque na coluna Radar, da Revista Veja On-line.

A nova regulamentação da Prefeitura de Goiânia é um incentivo às empresas do setor que, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), devem investir aproximadamente R$ 100 milhões na Capital ao longo dos próximos dois anos.

Dentre as facilidades implementadas pelo novo decreto está a agilidade na emissão das licenças. Antes, o processo levava em média 36 meses, a partir da nova regulamentação e do novo sistema digital implantado, as licenças serão emitidas com, no máximo, 30 dias.