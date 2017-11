Programa Jovem Cidadão será ampliado

Rede nacional de aprendizagem, promoção social e integração ressalta a parceria de sucesso com o governo estadual

Fabrício Arruda

Euforia, espírito de realização e muitos sonhos compartilhados. Esses foram os sentimentos no olhar de cada um dos 4 mil jovens que participaram do II Encontro do Programa Jovem Cidadão, no Goiânia Arena. O evento, promovido pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã, e com apoio da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), foi marcado pelo anúncio da ampliação da iniciativa, que passa de 3,6 mil para 5 mil beneficiários.

O vice-governador José Eliton destacou a importância do programa na vida dos jovens e de suas famílias. “É um programa de extrema relevância, pois possibilita que o jovem, que muitas vezes não encontrava oportunidades, possa sonhar com um futuro melhor”, ponderou Eliton, que lançou ainda a Unidade Móvel de Aprendizagem, que tem como objetivo aproximar e facilitar a participação dos jovens de todo o Estado nas atividades desenvolvidas pela Caravana Jovem Cidadão.

O trabalho da Unidade Móvel será realizado por meio de visitas de uma equipe multidisciplinar às cidades e órgãos que executam o Programa. Durante todo o percurso da caravana estão previstas palestras, cursos de curta duração, workshops, debates e intervenções culturais. Os jovens ainda terão acompanhamento de seus orientadores, com a promoção de debates de questões pertinentes ao universo juvenil, bem como de capacitações teóricas e práticas em temas como empreendedorismo, tecnologias, economia criativa, empreendedorismo social, dentre outros.

Ainda durante o evento no Goiânia Arena, o diretor-geral da Renapsi, Juan Carlos Moreno, ressaltou a parceria de sucesso no estado e falou sobre a grandiosidade da iniciativa no país.

“A educação é o primeiro passo para uma carreira de sucesso, e é por isso que temos orgulho de apoiar o maior programa de aprendizagem do País”, destacou Juan Carlos, que também participou de um programa similar na Suíça durante sua juventude.

Um dos beneficiários do programa, Jean Carlos, de 17 anos, do município de São Francisco de Goiás, falou um pouco da sua experiência exitosa no programa Jovem Cidadão. “Fui muito bem atendido durante todo o processo seletivo. Fui aprovado e passei por um curso de qualificação com duração de 10 dias, e então, iniciei meu trabalho na Secretaria de Assistência Social”, contou, empolgado, o jovem Jean Carlos.

Para o jovem se inscrever é preciso estar com a documentação necessária, incluindo carteira de trabalho, ter entre 14 e 17 anos e estar devidamente matriculado, e possuir renda familiar de até 2 salários mínimos. Com a documentação conferida, basta efetuar cadastro no site da Renapsi (www.renapsi.org.br).

Se aprovado no processo seletivo, o beneficiário fará um curso básico de 10 dias, que incluem informações sobre comportamento corporativo e relacionamentos interpessoais. Na empresa, o jovem é acompanhado por um monitor.