Rede estadual terá Superintendência de Segurança Escolar

A partir de 2018, todos os alunos das 1.145 escolas da rede pública estadual serão contemplados com o projeto Aprender+. A informação foi dada pela secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, na manhã de quarta-feira, 22/11, durante a abertura do segundo dia do II Seminário Estadual de Gestores Escolares, realizado na Pousada dos Pirineus, em Pirenópolis.

De acordo com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o projeto Aprender+, elaborado pela Superintendência de Gestão Pedagógica, utiliza uma metodologia inovadora para garantir avanços ainda maiores no desempenho dos alunos. Até agora, a iniciativa era direcionada somente para as turmas do 6º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Outra boa notícia dada pela secretária foi a conclusão de 22 novas escolas na região do Distrito Federal.

“Estamos aguardando apenas os últimos serviços para fazer a entrega à comunidade”, explicou Raquel Teixeira, afirmando, em seguida, que a meta é encerrar a atual gestão com 62 novas unidades educacionais em todo o Estado.

“Na área da Educação, o Governo de Goiás tem investido em todas as frentes para garantir aos nossos alunos, professores e gestores todas as condições necessárias para que a aprendizagem aconteça dentro de escolas com boa infraestrutura e cercada por um ambiente de paz e tranquilidade”, frisou Raquel Teixeira.

A secretária também anunciou a implantação da superintendência de Segurança Escolar na Seduce. A nova superintendência trabalhará com foco na promoção da cultura de paz, prestará orientação e suporte às escolas e contribuirá para o fortalecimento das políticas públicas nessa área.

Com a presença do superintendente de Gestão Pedagógica, Marcelo Jerônimo, coordenadores regionais e de cerca de 700 gestores escolares, o II Seminário de Gestores Escolares integra o Programa Jovem de Futuro (PJF), desenvolvido na rede pública estadual desde 2012 e que este ano contempla mais de 600 instituições de Ensino Médio.

Parceria

Na abertura do II Seminário Estadual de Gestores Escolares – Valorizando Experiências e Compartilhando Boas Práticas, Raquel Teixeira destacou a importância do trabalho em parceria com o Instituto Unibanco na formação dos gestores e na mobilização dos alunos por meio do Programa Jovem de Futuro, que estimula o protagonismo juvenil e combate a evasão escolar no Ensino Médio.

Para a secretária, o encontro inova ao propor reflexões e debate sobre o modelo de gestão das escolas brasileiras.

“Essa troca de experiências é fundamental para crescermos e avançarmos, pois cria um sentimento de respeito e confiança entre os gestores e nos abre a perspectiva de percebermos que até os erros são boas oportunidades de aprendizado. No fundo, o que acontece aqui é uma prática de inovação que nos dá oportunidade de dialogarmos e trocarmos experiências sobre os bons resultados na rede pública de Goiás e do Ceará, que nos prestigia neste evento. É um método novo e inovador que está mudando para melhor as nossas práticas de gestão”.

O superintendente de Ensino Médio da Seduce, João Batista Peres Júnior também frisou que parcerias são muito importante para aprimorar o processo de gestão e de aprendizagem nas escolas públicas de Goiás.

