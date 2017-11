Sun7 Cultural reúne empreendedores da economia criativa no próximo sábado

Literatura, artes visuais, artes gráficas e música compõem a programação da edição anual do Sun7 Cultural, evento de artes integradas promovido pelo Hostel 7 Goiânia, no dia 2 de dezembro (sábado), entre 16h e 22h. Na programação gratuita, destaque para a comemoração de 1 ano do Sarau das Minas GO, a feira e-cêntrica de publicações independentes, exposição fotográfica “Mulheres fortes” de Roberta Simão e bate-papo dedicado a novos escritores.

O Sarau das Minas GO experimentou, pela primeira vez, o palco aberto para mulheres se manifestarem artisticamente, justamente no Sun7 Cultural de 2016. Naquela ocasião, para a surpresa do público presente e da própria organizadora do evento, o sarau se sustentou por quase três horas, com poesia e música.

Neste final de semana, para celebrar o trabalho na construção deste espaço de expressão, a atriz e escritora que coordenadora o Sarau das Minas GO, Carol Schmid, prepara uma exposição de textos e imagens, que registra a ocupação de diversos espaços, públicos e privados, em Goiânia e também no interior. “Percebemos que as mulheres estão cada vez mais à vontade para se expressar de forma potente. Enquanto isso, da plateia, os homens estão compreendendo um pouco mais sobre feminismos”, avalia ela.

A feira e-cêntrica de publicações independentes também integra a programação permanente do Sun7 Cultural, com exposição e comercialização de livros especiais, zines, HQs, desenhos originais em vários suportes e impressões diversas (posters, adesivos, bottons, etc). Realizada pela Nega Lilu Editora, esta edição da feira conta com 15 expositores, entre autores e autoras independentes, coletivos criativos e nanoeditoras.

Os zines (antigos fanzines) estão representados pela Rebellium Coletiva e pelo coletivo Goiânia Clandestina. Interessados em poesia vão encontrar todo o catálogo da Martelo Casa Editorial e os aficionados por história em quadrinhos podem encontrar grande acervo na banca da Mandrake Comic Shop. A Nega Lilu Editora também expõe os livros de autores e autoras de Goiás, que têm circulado por feiras de publicações independentes em todo o país.

Duas artistas estão estreando na feira e-cêntrica deste sábado. Ana Clara Naves, que vai expor trabalhos de desenho com bordado, numa parceria criativa com a artista Sophia Pinheiro. Emilia Simon também chega com desenhos e prints de natureza inventada e distorções da realidade com uma leve comicidade e ironia.

Entre as artistas confirmadas estão ainda Luana Santa Brígida e Patrícia Ferreira (patworkpat), Polim Polim e Iana Nascimento. Com linguagens visuais diferentes, todas têm experiência em ilustração, com desdobramentos. Outro destaque é a estreia do coletivo StudiArtista que apresenta produtos que têm a serigrafia como técnica de impressão. A serigrafia também é base para os posters e adesivos que poderão ser encontrados na banca do coletivo Belina Gaizêra, grupo responsável por divertidas e provocativas intervenções urbanas.

Novos autores

A produção literária em busca de publicação é assunto no bate-papo “Escrevi um livro: e agora?”, que será conduzido pelo escritor Ralf Thibes, às 18h30. Numa roda de conversa informal, a ideia é estimular a troca de experiências entre “marinheiros de primeira viagem”, autores e autoras que estão em processo de criação (em prosa e poesia) ou que já finalizaram o trabalho de escrita e buscam caminhos para a publicação e, consequentemente, para a circulação da obra.

Criado pelo Hostel 7, o Sun7 Cultural é um projeto que busca fortalecer iniciativas da economia criativa e da economia colaborativa. “Efetivamente, o que fazemos é reunir pessoas empreendedoras”, analisa Alfredo Moreira, sócio-proprietário do Hostel 7. Na visão do empresário, o evento cumpre sua missão por estimular a formação de redes produtivas e o desenvolvimento de produtos criativos, além da geração de renda.

Serviço:

Sun7 Cultural

2 de dezembro (sábado), 16h às 22h

Hostel 7 (Avenida T-2, Qd. 107, Lt.4, Setor Bueno, Goiânia)

Contato: Alfredo Moreira: (61) 9986-6675

Larissa Mundim – Assessoria de imprensa (99968-1658)