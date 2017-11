Taxa de desocupação cai a 12,2%; país tem 12,7 milhões de desempregados

Welcome! Log into your account

O desemprego continua em queda no país e a taxa de desocupação no trimestre móvel encerrado em outubro deste ano fechou em 12,2%, um 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, havia no país em outubro 12,7 milhões de pessoas desempregadas.

: Trying to get property of non-object inon line