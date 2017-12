Balestreri entrega equipamentos novos para Corpo de Bombeiros

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, participou, na manhã desta quinta-feira, 30, da solenidade de entrega de equipamentos para o Corpo de Bombeiros de Goiás. O evento foi realizado na sede do 1º Comando Regional do Bombeiro Militar, na Rua 66, região central da capital.

O investimento, superior a R$ 1,3 milhão, é proveniente do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Com o valor, foram adquiridos equipamentos de proteção respiratória, equipamentos de proteção individual (EPIs) para combate a incêndio e materiais de salvamento em águas rápidas.

“O jeito de agradecê-los, pela missão que escolheram em suas vidas, é cuidando sempre para que vocês tenham equipamentos na qualidade que vemos aqui. Equipamentos de primeira grandeza para que vocês possam servir melhor o nosso povo e minorar os momentos de dor enfrentados por eles no dia a dia”, destacou Balestreri em seu pronunciamento.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Júnior, os equipamentos de proteção respiratória vão proporcionar aos bombeiros militares um maior conforto e segurança ao entrar, trabalhar e sair de uma atmosfera nociva e deficiente de oxigênio.

Já os equipamentos para salvamento em águas rápidas, segundo Helbingen, têm a finalidade de qualificar e capacitar as guarnições para atuarem em situações de desastres naturais de inundações e enxurradas. “Vai facilitar o resgate de vítimas que estejam em locais de difícil acesso, existentes em nossa capital”, avaliou.

Também foi adquirida uma embarcação náutica, tipo jetboat, que será utilizada nas diversas operações aquáticas e em atividades preventivas desenvolvidas pela corporação, em locais onde há grande quantidade de turistas às margens de rios e balneários.