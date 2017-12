CDL Goiânia realiza Mega Campanha de Recuperação de Crédito

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia preparou uma Mega Campanha de Recuperação de Crédito que vai abranger todo o comércio de Goiânia. Trata-se do Mutirão Limpe Seu Nome, que será realizado entre os dias 1º e 20 de dezembro. No período, os consumidores poderão negociar suas dívidas direito com os estabelecimentos participantes. Os nomes das empresas que aderiram à campanha estão disponíveis no site da CDL Goiânia (www.cdlgoiania.com.br), mesmo local em que os consumidores podem consultar o CPF.

A campanha publicitária do Mutirão será 100% subsidiada pela CDL Goiânia, com divulgação do nome das empresas participantes por meio de jornais, folders, banners, portal e mídias em geral. Conforme a gerente de Negócios da CDL Goiânia, a intenção é estimular o inadimplente de boa-fé a procurar a loja ou instituição financeira para negociar e, consequentemente, quitar suas dívidas. Desta forma, o lojista recupera seu capital (total ou parcialmente) e o cliente volta a consumir.

“Este é mais um momento oportuno para recuperação de créditos, pois parte dos consumidores deve aproveitar o 13º para liquidar suas dívidas. Esses pagamentos vão impactar na redução da inadimplência e, consequentemente, no retorno do crescimento da economia”, diz a gerente de Negócios da CDL Goiânia.