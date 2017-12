Prefeitura inaugura a primeira Central de Libras de Goiânia

Welcome! Log into your account

O próximo domingo, dia 3 de dezembro, é lembrado como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em Goiânia, mais de 25 mil pessoas são surdas ou tem deficiência auditiva. O projeto tem o objetivo de facilitar a comunicação de pessoas com deficiência auditiva em atendimentos médicos e audiências judiciais, entre outros serviços.

O superintendente Antônio José lembra que o projeto teve início em sua gestão como secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que, graças ao esforço da atual gestão, a Capital recebe essa grande conquista. “Trata-se de uma política de equiparação de oportunidades, as centrais de Libras significam igualdade de oportunidades. Elas dão voz aos surdos e isso dá a eles independência’, avalia.

Segundo o secretário, Goiânia está no caminho para construção de uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva: “Nosso intuito é o de garantir qualidade de vida e igualdade em direitos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), Filemon Pereira, vão inaugurar nesta segunda-feira, 4, a partir das 8 horas, a primeira Central de Interpretação da Língua Brasileira de Sinais de Goiânia, uma iniciativa da Superintendência de Direitos à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da SMDHPA, em parceria com o Governo do Estado de Goiás.

