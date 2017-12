Projeto Prata Revelada abre ciclo de palestras sobre Fotografia

Com apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS), será aberto nesta sexta-feira, 1º/12, um ciclo de palestras com o projeto Prata Revelada, que propõe a divulgação e a preservação da cultura goiana por meio da fotografia. O evento terá início às 19h30, na WA Imagem (Rua 89-D, 79 – Setor Sul), com a palestra Os Pioneiros da Fotografia em Goiânia, proferida por Keith Valéria Tito, diretora do MIS.

O projeto Prata Revelada traz uma programação gratuita e destinada a fotógrafos, artistas visuais, historiadores, estudantes e demais interessados pelo tema. Haverá emissão de certificado aos participantes. As atividades seguem até domingo, dia 3/12, no período da manhã e à tarde.

O evento é coordenado pela fotógrafa Cecília Araújo de Oliveira e tem apoio da WA Imagem. A iniciativa visa incentivar a produção fotográfica local e a inclusão social por meio da arte da lente. O objetivo também é a construção e a socialização de um repertório histórico, cultural, social e imagético de novos fotógrafos por meio da socialização de informações, conhecimentos e experiências entre profissionais, pesquisadores e público em geral.

Ao compartilhar experiências, o Prata Revelada abre espaço para a reflexão e o desenvolvimento de novas ideias para a produção de fotografias autoral, documental, jornalística, fine art e outras vertentes, no circuito fotográfico do Estado. Assim, o projeto incentiva a produção fotográfica local e divulga a arte, o saber e a cultura de Goiás.

Nessa edição, o evento apresentará o “Projeto Pioneiros da Fotografia em Goiânia”, desenvolvido pelo Museu da Imagem e do Som e também, as pesquisas de especialistas sobre os pioneiros da fotografia: Alois Feichtenberger, Sílvio Berto, Eduardo Bilemjian e Samuel Costa. Dentre os pesquisadores destacam-se, a diretora do MIS-GO e coordenadora do Núcleo de Biblioteca, Arquivo, Museu e Centro Cultural da Seduce, a historiadora Keith Valéria Tito e o professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Dr. Jordão Horta Nunes.

Confira a programação do evento:

Sexta-feira – 01/12/17 | 19h30 às 21h30

Palestra de Abertura – Os Pioneiros da Fotografia em Goiânia

Keith Valéria Tito – Diretora do Museu da Imagem e Som Goiás / Coordenadora do Núcleo de Biblioteca, Arquivo, Museu e Centro Cultural – Seduce

Sábado – 02/12/17

8:30 às 11:00 – Palestra – Samuel Costa: Fotógrafo

Keith Valéria Tito – Diretora do Museu da Imagem e Som Goiás / Coordenadora do Núcleo de Biblioteca, Arquivo, Museu e Centro Cultural – Seduce

13h as 14h – Palestra – Alois Feichtenberger: Flagrantes da vida de um fotógrafo

Guilherme Talarico – Doutorando em História/ UFG

15h30 às 16h30 – Palestra – Sílvio Berto: Fotografia e Sociabilidade

Jordão Horta Nunes – Professor da Faculdade de Ciências Sociais/UFG

Domingo – 03/12/17

8h30 às 9h45 – Palestra – Eduardo Bilemjian: Vida e Obra

Eliezer Bilemjian Ribeiro. Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo – PUC Goiás.

11h às 12h – Encerramento – Palestra – Fotógrafos Pioneiros em Goiás: o que nos revelam?

Cecília Araújo de Oliveira – Fotógrafa e Coordenadora do Coletivo Fotográfico Olhares do Cerrado.

Local: WA Imagem. Rua 89-D, 79 – Setor Sul, Goiânia – GO

Contatos para informações: 3281-2575 / wa@waimagem.com.br

Entrada gratuita. Carga horária: 16 horas, com emissão de certificado aos participantes.

Público-alvo: fotógrafos, artistas visuais, historiadores, professores, pesquisadores, estudantes e demais interessados.