Cris Poli, a Super Nanny, ministra palestra com o tema “Educando com princípios e valores – A importância da escola na formação dos filhos”, no próximo sábado, dia 2/12, a partir das 15h, no auditório do Colégio Mais Padrão, na Rua do Algodão, QD 16-A LT 15 – Dergo, Goiânia. Inscrições em http://www.colegiomaispadrao.com.br/

