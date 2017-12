Vecci: :”Partido não pode reunir apenas em ano de eleição”

Nesta quinta-feira, 30, foi realizado em Trindade o último Encontro Regional de 2017 do PSDB-GO, fechando um ciclo de 22 eventos. Para o deputado deputado federal Giuseppe Vecci, que preside o PSDB em Goiás e é vice-presidente do PSDB nacional, a legenda cumpriu o seu objetivo. “Partido político precisa se reunir, mas não apenas em ano eleitoral. Os militantes precisam ser ouvidos pela direção e o grupo todo precisa estar coeso para que a legenda tenha sucesso com seus projetos. Nesse sentido, concluímos, com sucesso, essa série de encontros. Foram mais de 90 dias na estrada com passagens por todas as regiões do estado”, sintetizou.

Entre agosto e novembro deste ano, o PSDB estadual passou pelas regiões Sudeste, Sudoeste, Sul, Nordeste, Norte, Oeste, Entorno de Brasília, Central e Metropolitana de Goiânia. Além disso, a direção da sigla realizou eventos específicos para os segmentos do PSDB: Jovem, Mulher, Diversidades e Tucanafro.

Ontem, no último encontro, o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, disse que “o PSDB vai, sem dúvida, colher os frutos dos encontros.” “Tenha a certeza disso, Vecci. Lá na frente, o partido vai se beneficiar dessas ações. Porque o debate, a busca pela solução dos problemas internos e o alinhamento de ideias são extremamente importantes”, pontuou Darrot. O público de todos os encontros foi de cerca de oito mil pessoas.