VII Volta da UFG: corrida de rua totalmente gratuita

Como parte das comemorações do aniversário da Universidade Federal de Goiás (UFG), que completa 57 anos neste mês, no dia 3 de dezembro, as ruas do Câmpus Samambaia serão transformadas em pista de corrida e caminhada, na VII Volta da UFG. A concentração ocorre a partir das 7h30 na pista de atletismo da Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD). A largada será às 8h30, no mesmo local, que também será o ponto de chegada. Constituída de percursos de, aproximadamente, 5 Km e 10 Km, o evento é a única corrida de rua totalmente gratuita.

Os inscritos poderão participar da modalidade corrida, que consiste em duas voltas pelo anel externo da UFG e que será dividida em feminino e masculino, por idade e entre comunidade acadêmica e comunidade externa. O primeiro colocado geral e os de cada categoria serão premiados com troféus, logo ao final da atividade, quando os resultados serão apresentados. Os segundos, terceiros, quartos e quintos colocados de cada categoria receberão medalhas. Todos os participantes, tanto da corrida quanto da caminhada, receberão medalha e Certificado de participação. A caminhada será metade do percurso da corrida, consistindo em apenas uma volta no anel externo da UFG.



Serviço

Assunto: VII Volta da UFG

Local: Câmpus Samambaia da UFG

Data: domingo – 03/12/2017

Programação:

Concentração -7h30 – Pista de atletismo da Faculdade de Educação Física e Dança

Largada – 8h30 – Pista de atletismo da Faculdade de Educação Física e Dança

Contato: Assessoria de Comunicação da UFG – 62 3521-1311