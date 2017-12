Comurg intensifica limpeza de córregos e mananciais na região do 12º Mutirão

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), realiza desde o início da semana a limpeza de córregos.

As ações nos manciais estão concentradas na região do Jardim Guanabara e adjacências, onde será realizada a 12ª edição do mutirão.

A capital possui cerca de 30 leitos fluviais, com aproximadamente 70 quilômetros em áreas urbanas. Em ação, 30 trabalhadores estão realizando essa atividade de recolher móveis, plásticos, entulhos, e principalmente pneus.

De acordo com o Presidente Denes Pereira Alves, essa ação faz parte do cronograma diário da companhia. “O local é limpo, mas é necessário que os moradores colaborem evitando fazerem novos descartes”.

Ainda segundo o presidente, em agosto deste ano foram retirados 570 pneus das margens do Rio Meia Ponte. “Nós precisamos entender que a borracha não se decompõem no meio ambiente. Pode passar 600 mil anos e ela estará lá do mesmo jeito, só causando doenças, ainda mais com a chegada das chuvas, sendo um dos principais focos da dengue”.

Os servidores já recolheram pneus de carros de passeio, de caminhões, de motos, bicicletas e até de tratores.

Para descarte adequado, ligue para Reverso Reciclagem de Pneus Ltda., nos telefones: 3296-1454/3256-8893. A empresa só não recebe pneus de máquinas pesadas.