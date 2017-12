Governador confirma aplicação de aumento salarial de 12,33% para as polícias

Em vídeo gravado para os servidores da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) e para seus seguidores nas redes sociais, o governador Marconi Perillo confirmou nesta sexta-feira (1/12) a aplicação do reajuste de 12,33% nas remunerações das polícias. O índice será pago sobre os salários de dezembro, estritamente de acordo com o cronograma pactuado por Marconi com as corporações.

No vídeo, Marconi também agradece ao empenho das polícias no combate à criminalidade no Estado. “É com alegria que me dirijo a vocês para comunicar o cumprimento ao compromisso que fizemos em relação ao aumento salarial de 12,33% nos salários de todos os servidores da Segurança”, disse o governador. “Muito obrigado a vocês pela colaboração, e fica aí mais um compromisso cumprido com as nossas corporações policiais”, afirmou Marconi.

Apesar da crise econômica nacional e das medidas de austeridade fiscal, Marconi mantém a política de valorização salarial e da carreira das polícias em Goiás. No ano passado, o governador reajustou os salários e promoveu policiais militares. Em setembro do ano passado, o governador anunciou para dezembro a reposição de 12,33% para os policiais militares. Três meses antes, em agosto, o governador assinou promoções de 208 oficiais da PM.

Na solenidade de anúncio da reposição dos salários da Polícia Militar, a confirmação do cumprimento do acordo com a categoria foi feita em reunião com os dirigentes das entidades que representam os trabalhadores. O reajuste havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa em 28 de abril de 2014, com previsão de dispêndios sempre no mês de dezembro: 18,50% (2014); 12,33% (2015); 12,33% (2016) e 12,33% (2017). Com a crise econômica nacional, o governo estadual repactuou o cronograma de aumentos.

