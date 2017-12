Tem início mais um Mutirão da Prefeitura em estandes montados no Jardim Guanabara II

Welcome! Log into your account

Nos estandes, durante os dois dias, estarão à disposição dos moradores serviços de saúde, educação, emissão de documentos, orientação jurídica, consulta de processos municipais e, no estande do Atende Fácil, o contribuinte poderá renegociar dívidas com o município e parcelar possíveis débitos em até 40 meses, isentos de juros e multas.

“Não tínhamos dúvidas do sucesso dessa forma de administrar, que trazemos conosco desde o primeiro mandato que ocupei como prefeito de Goiânia. O Mutirão é, sobretudo, uma grande festa cívica, é a administração perto do povo, ouvindo e atendendo suas demandas, de forma que temos uma grande satisfação em realizá-lo”, disse o prefeito minutos antes da cerimônia de hasteamento das bandeiras.

Cumprindo o compromisso de fazer dois mutirões por mês, o prefeito Iris Rezende, na companhia de vereadores, secretários e autoridades, abriu oficialmente a 12ª edição do Mutirão da Prefeitura, que dessa vez vai atender 18 bairros da região Norte de Goiânia. A solenidade de abertura da grande frente de serviços municipais ocorre na grande estrutura montada na Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara II. Hoje, sábado, 2, e amanhã, 3, cerca de 120 tipos serviço da administração municipal são prestados à população dessa região.

