Entrevista Camile Parreira: “Nunca é cedo para aprender uma segunda língua”

Marina Viana Teixeira, especial para a Tribuna do Planalto

Nascida em Santa Catarina, onde passou a infância, a professora de inglês Camile Sá da Rosa Parreira expandiu seu horizonte e já ensinou a língua inglesa no Canadá, Estados Unidos e Inglaterra para brasileiros e pessoas de várias nacionalidades. Mais tarde fixou-se em Goiânia. A relação dela com o ensino de línguas estrangeiras decorre, primeiro, de sua formação em inglês e experiência como professora, pois é graduanda em Pedagogia. E foi impulsionada pelo nascimento dos filhos, Marina (6 anos) e Guilherme (9 meses), o que a levou a observar melhor como as crianças desenvolvem suas funções cognitivas, despertando sua paixão e dedicação pela educação Infantil. Atualmente, Camile presta serviço de substituições para a PUC Idiomas e tem grupos particulares de imersão para crianças. Para a ela, o ensino de línguas estrangeiras durante a infância resulta na formação de crianças mais desenvoltas e seguras de si. A entrevista especial foi feita pela estudante de jornalismo Marina Viana Teixeira, no contexto de uma disciplina de Produção de Texto Jornalístico, para agência de notícias da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás.

Muitos estudiosos comprovam que a infância é o momento ideal para iniciar os estudos de idiomas. Como professora, é muito perceptível a facilidade das crianças para aprender inglês, em relação a alunos um pouco mais velhos?

Camile Sá da Rosa Parreira – Antes da alfabetização tudo é mais fácil. O que acontece: quando a criança tem o contato com a língua estrangeira depois que ela aprendeu a escrever e a ler, ela vai ler a palavra em inglês da forma como é no português. Então considero essencial que a criança seja bem exposta à segunda língua antes de ela ser alfabetizada; isso é a chave, precisa ser antes, para ela não criar vícios e preconceitos. Na Escola Internacional as crianças de um até quatro anos de idade são as que mais falam inglês na escola; depois eles vão ficando mais velhos e vão tendo mais contato só com o português por causa do letramento. Claro que a criança tem mais facilidade, tem a mente mais aberta que o adulto… Mas eu já dei aula, para crianças de 8-9 anos e elas já estão, de certa forma, engessadas com a língua mãe e aí é um processo mais doloroso; eles ficam tímidos, não querem falar porque parece engraçado, mas atribuo mais isso ao fato de já ter alfabetizado e já estar com todos esses processos prontos com a língua mãe…

Há uma idade ideal?

Uma criança que começa a ter o contato com a língua estrangeira com um ano e meio – foi o caso da Marina, minha filha – até os cinco anos, essa criança terá o inglês ou a língua que seja quase como a língua mãe, porque ela não tem preconceitos. Isso é o que eu vejo acontecer. Então acredito que até a alfabetização é o momento ideal.

O ambiente é um elemento que influencia muitas situações e as salas de aulas de escolas de idioma seguem um padrão – como a disposição de imagens, cadeiras, etc. Você acredita que isso afeta o aprendizado também?

Afeta com certeza. A gente tem que trabalhar com o que é possível e não com uma utopia… Então o que acontece: por exemplo, uma das melhores escolas que eu já conheci, eles fazem o máximo que podem com uma estrutura de escola, que é limitada. Acho aquele formato “círculo” muito interessante; agora, se eu pudesse ajudar a ficar melhor, eu diminuiria o número de alunos. O círculo para mim deveria ter de oito a dez pessoas no máximo; porque eu – a mediadora – preciso ouvir todos os alunos. Já tive sala de vinte alunos no CNA e sei que é difícil para o mediador. Um dos piores problemas que tem nas escolas de idioma é o número excessivo de alunos; então a estrutura é muito importante mesmo.

Algumas pesquisas mostram que, a partir da puberdade, a principal dificuldade percebida se trata da pronúncia. Em relação às crianças, as dificuldades envolvem mais a escrita ou a oralidade?

Escrita. Criança não tem dificuldade com pronúncia, você fala e elas pronunciam. Na puberdade, o que acontece: tem uma preocupação gigante com o outro, com os colegas, se vão rir, o que vão achar. As crianças têm mais dificuldade na escrita, porque elas sabem escrever no português. Então ela vai escrever como ela pensa na escrita da língua mãe.

O sucesso do aprendizado depende muito da interação proposta pelo professor em sala de aula. De que forma o ensino fica comprometido se não houver essa interação?

Essa é uma pergunta bem importante… Eu não consigo imaginar como um professor terá sucesso se ele não tiver uma boa interação com o aluno. É impossível; não consigo ver isso acontecendo. Então não é que é importante, é vital; se não tiver empatia, se não tiver interação, não motiva… ninguém faz nada. Então não dá; é inviável simplesmente.

Considerando a impaciência das crianças e o fato de o foco de atenção delas se desviar rapidamente, quais são algumas dinâmicas usadas por você durante as aulas, para manter a concentração delas em determinada atividade ou assunto?

Criança é movida a risos; tudo que é engraçado chama a atenção delas. Então se eu percebo que a atenção está começando a desviar, eu faço alguma coisa engraçada e eles voltam… Essa é a minha técnica. Quando vou dar aula, saio com umas pulseiras coloridas, a maquiagem diferente, o cabelo, a roupa… tudo em mim é para chamar a atenção da criança. Você precisa de toda uma preparação para a criança; tudo para eles tem que encantar; você só consegue atenção deles pelo encantamento. As pessoas que me conhecem sempre falam isso de mim, que as crianças ficam encantadas. Mas não é aleatório… Eu descobri que isso funciona, descobri que, com criança é o colorido, é o engraçado, são as brincadeiras… Aí você os tem e pode trabalhar, construir que eles vão aprender.

Um dos pressupostos importantes na aprendizagem de idiomas é a relação entre o aluno e a cultura que está sendo estudada. As crianças demonstram curiosidade em saber mais sobre tais culturas?

Ensinar sobre a cultura em que a língua está inserida é fundamental […] É impossível você ter uma genuína aquisição do idioma se não for com a bagagem cultural e entender que existem circunstâncias ao redor daquela língua. Falo muito sobre isso com meus alunos adultos e para as crianças, procuro passar isso de uma forma lúdica, mas que eles entendam que são em realidades diferentes que aquela língua está inserida; a própria questão da pronúncia, da musicalidade do idioma – porque há uma tendência muito grande, quando a criança está aprendendo a nova língua […] de tentar falar com a mesma musicalidade da língua-mãe e são ritmos diferentes. Então é importante demais; na educação infantil você precisa contextualizar, transportá-la para o contexto cultural da segunda língua que ela está aprendendo. Eu faço isso através de imagens, da culinária, de datas especiais – como o Thanksgiving, por exemplo.

Falando como professora e mãe, como você entende a valorização pela aprendizagem de línguas estrangeiras que os pais têm em relação aos filhos?

Acredito que têm duas motivações que acontecem com mais frequência. Uma é o legítimo e real interesse pelo sucesso profissional do filho; acho que há pais que têm essa consciência da diferença que vai fazer a língua estrangeira para o profissional, para o sucesso, para a carreira, para os estudos, para tudo do filho. Acho que um volume muito grande de famílias pensa assim e valoriza por esse motivo. Mas eu acredito também que existe um volume grande de pais que valorizam essa aprendizagem pelo simples status social; então, funciona da mesma forma: “Tenho Mercedes-Benz, moro em um condomínio fechado e meu filho fala inglês”. Isso existe.

Quando as crianças, pequenas ainda, entram nesse mundo do aprendizado de idiomas e das atividades em grupo, isso vai influenciá-las fora da sala de aula, no sentido de terem menos timidez, a lidar melhor com as situações e ficarem mais preparadas para o mundo?

Com certeza; percebo isso. Crianças que têm contato com um segundo, terceiro idioma são bem mais desenvoltas. A Marina tinha uma amiga que foi embora para a França, agora em junho. Adeline é filha de uma vietnamita casada com um francês e eles moraram na França e no Canadá. Ela sabe francês – que é o idioma do pai – mas ela sabe inglês e ela sabe português porque estudou no Brasil. É uma criança bem diferente e eu atribuo a esse acesso a outras línguas essa segurança que elas têm; elas parecem mais seguras, o raciocínio mais rápido, eu acho que ajuda muito. Para mim isso fez muita diferença; eu não consigo me imaginar sem o inglês na minha vida, não seria quem sou hoje; é uma coisa muito doida, mas é que para mim o inglês é uma característica minha.

É fundamental a presença dos pais nos estudos das crianças, quando demonstram atenção as crianças dedicam-se mais ao estudo dos idiomas?

Totalmente. Não só do idioma, de estudo. Vou te dar um exemplo: já tive alunos – crianças pequenas – recentemente, que eu tive de chamar os pais para conversar sobre tarefa de casa, sobre a importância que é a tarefa de casa para a consolidação do que foi aprendido na escola, do que foi apresentado… A criança não dava valor para a tarefa de casa e nem para o resto, porque para o pai e para a mãe aquilo não tinha valor; não sei se não tinha, mas não demonstravam à criança que aquilo era importante; e para criança pequena, principalmente, o pai e a mãe são as referências; tudo que a gente faz, como pais reflete nos filhos. Então, se um pai e uma mãe não demonstram interesse pela vida escolar da criança, a criança não vai achar que aquilo é importante e eu já vi isso na prática… De ter que intervir, ter que chamar os pais. E mudou: os pais mudaram a atitude e a criança virou outra. Pai e mãe têm uma influência muito grande em tudo na vida da sua criança e na questão da língua estrangeira também, não podia ser diferente.

Como é pensada a preparação das aulas quanto ao uso de dinâmicas que sejam apropriadas tanto à faixa etária quanto ao nível de conhecimento da criança?

Tenho uma visão diferente em relação a isso. Muitas escolas e professores, quando se tem desnivelamento dentro da sala de aula, eles procuram dar atividades extras para a criança que está para trás… Eu acho válido, mas acredito mais em você envolver a criança, em você mudar o conteúdo para toda a turma. Eu já tive criança autista – eu sou uma apaixonada pela causa autista – e o que eu fazia: o autista precisa de uma dinâmica totalmente diferenciada e aí eu mudei todo o planejamento para ele, para incluí-lo. Então, quando eu tenho desnivelamento, eu tenho que achar uma forma interessante que vá atrair a atenção das crianças que estão mais avançadas com o ensino da língua e vá atrair as que estão mais atrasadas e que ninguém perceba que tem um tratamento para um e um tratamento para outro; acredito na inclusão, em todos os níveis e em todas as situações.

No seu caso, você possui conhecimento na área de Pedagogia; mas em relação a outros profissionais que se inserem no ensino de idiomas para crianças, as escolas oferecem possibilidades para o docente ampliar seus estudos nessa área?

No ensino de idioma, você não precisa ter uma formação na área de Pedagogia; mas pelo fato de eu ter ensinado em escola regular para turmas de quatro anos – como a Escola Internacional e a Mapple Bear – que são escolas regulares bilíngues, a professora tem que ser uma pedagoga bilíngue, é obrigatório. Agora, ensino de idiomas eu posso ensinar em qualquer lugar com os diplomas que eu tenho, eu posso na verdade dar aulas de inglês até na faculdade; mas para criança quando for ensino regular tem que ter Pedagogia. Então quando não é regular, elas [as escolas] não oferecem, mas é um plus e eu acho bem interessante.