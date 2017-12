Prefeitura entrega a primeira Central de Libras de Goiânia

Welcome! Log into your account

Em Goiânia, mais de 25 mil pessoas são surdas ou tem deficiência auditiva. O projeto tem o objetivo de facilitar a comunicação de pessoas com deficiência auditiva em atendimentos médicos e audiências judiciais, entre outros serviços. Para isso, a prefeitura recebeu das mãos da secretária de Estado, Leda Borges, a chave de um veiculo zero km que fará o deslocamento dos intérpretes para o local solicitado.

Segundo o secretário Filemon Pereira, Goiânia está no caminho para construção de uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva: “Fizemos um balanço de todas as ações durante o ano, foram inúmeras. Hoje, ao entregar esse projeto, sinto que fizemos o papel de casa”.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), Filemon Pereira, entregaram nesta segunda-feira, 4, a primeira Central de Interpretação da Língua Brasileira de Sinais de Goiânia, uma iniciativa da Superintendência de Direitos à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da SMDHPA em parceria com a Secretaria Cidadã.

: Trying to get property of non-object inon line