Prefeitura sorteia casas do Jardins do Cerrado

A Prefeitura de Goiânia realizou no último sábado, 7, o sorteio de 120 unidades habitacionais localizadas no Jardins do Cerrado X, na região Oeste da capital. O empreendimento está sendo construído em parceria com a Caixa Econômica Federal e Agência Goiana de Habitação (Agehab) e deverá ser entregue às famílias selecionadas ainda no primeiro trimestre do próximo ano.

O sorteio, que foi coordenado por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) foi acompanhado por cerca de 200 pessoas inscritas no Programa Municipal de Habitação da Prefeitura de Goiânia e também foi transmitido ao vivo, via internet, na página da secretaria no Facebook.

Também participaram do sorteio o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o presidente da Câmara de Goiânia, Andrey Azeredo, o secretário municipal de planejamento urbano e habitação, Agenor Mariano, e outras autoridades do município.

Durante o sorteio, o prefeito Iris Rezende relembrou os investimentos que suas gestões realizou na área de habitação, principalmente na capital, onde mais de onze mil famílias já foram beneficiadas com o sonho da casa própria. “Já no meu primeiro mandato como prefeito de Goiânia vi a necessidade que tínhamos de investir nessa área. Começamos nos mutirões construindo casas para aqueles que já tinham seus lotes e não tinham condições de construírem e, depois, transferimos 284 famílias que ocupavam a área da atual Praça Universitária para lotes escriturados em seus nomes onde construíram suas casas próprias, dando, assim um lar digno para aquelas famílias”.

O prefeito também destacou que apesar das dificuldades enfrentadas pela administração a Prefeitura de Goiânia não deixará de investir na área de habitação e que está trabalhando para conseguir recursos para a construção de novas casas e diminuir o déficit habitacional na capital.

“Hoje temos cerca de 28 mil pessoas cadastradas no programa habitacional do município e já estamos apresentando novos projetos aos Governos Federal e Estadual para possamos construir novos empreendimentos e realizar o sonho de outras famílias de terem suas casas próprias”, destacou Iris Rezende.

Além das 120 unidades sorteadas no último sábado a Prefeitura realizou também o sorteio de outras 135 famílias para ocuparem os cadastros de reserva dos residenciais Jardins do Cerrado X e Nelson Mandela. “Essas famílias ocuparam unidades que venham a vagar em um dos dois empreendimentos, já que as famílias que estavam nos cadastros de reservas sorteados pela Seplanh em 2016 já foram contempladas ou não tiveram seus cadastros aprovados pela Caixa”, afirma o secretário de planejamento Agenor Mariano.

A relação das famílias sorteadas está disponível para consulta no portal da Prefeitura de Goiânia na internet, em www.goiania.go.gov.br. As famílias sorteadas devem apresentar a documentação que comprova os dados informados (listados abaixo) na Superintendência de Habitação da Seplanh, localizada no Bloco E, 1º andar – Paço Municipal, até o dia 29 de dezembro.

Lista de documentos – 03 cópias de cada

1. Identidade (RG);

2. CPF;

3. Titulo de Eleitor;

4. Carteira de Trabalho;

5. Comprovante de Estado Civil:

– Se solteiro (a): certidão de nascimento;

– Se em união estável: declaração de União Estável;

– Se casado (a): certidão de casamento;

– Se viúvo (a): certidão de casamento e certidão de óbito;

– Se divorciado (a): certidão de casamento com averbação de divórcio;

– Se separado (a): Separação de corpus.

6. Possuir filhos:

– Menores de 18 anos: certidão de nascimento;

– Maiores de 18 anos: CPF. RG, Título de Eleitor;

7. PNE: Laudo médico com nº CID ou benefício de prestação continuada (permanente);

8. Se pensionista, aposentado ou recebendo auxílio doença: extrato do INSS (atual);

9. Se participa de algum programa social: cartão e extrato do benefício (atual);

10. Contrato de locação (caso não possua comprovante de endereço no nome);

11. Comprovante de Endereço Atual no nome do titular: água, energia, telefone, correspondência bancária, carnê de comércio local ou matrícula dos filhos menores;

12. Comprovante de que reside no município de Goiânia, há pelo menos 05 (cinco) anos em nome do titular: água, energia ou telefone, histórico escolar de ensino médio ou fundamental, contrato de aluguel com autenticação em cartório;

13. Se pagar aluguel: Recibo de pagamento de aluguel – contrato de aluguel;

14. NIS (Número de Identificação Social) feito na SEMAS.