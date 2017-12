Secretaria Municipal de Educação e Esporte anuncia Calendário Escolar 2018

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) anunciou o Calendário para as escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmei) para 2018.

O documento garante o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que determina 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho escolar.

Os profissionais vão realizar planejamento coletivo nos dias 17 a 19 de janeiro e, os alunos iniciam as atividades no dia 22 de janeiro.

De acordo com o calendário, o término do ano letivo de 2017, para todas as instituições educacionais, será no dia 21 de dezembro, com a previsão de feriados nacionais, datas comemorativas, eventos e recessos.

Além dos 30 dias de férias no mês de julho, conforme estabelece a legislação, os profissionais da rede municipal de Educação participam de planejamentos mensais ao longo do ano.

Datas importantes

Durante o ano letivo, algumas atividades são destaque na SME, como Mostra da Ação Pedagógica, Jogos Educacionais, Seminário de Educação Infantil, Seminário de Arte Educação, Semana Municipal da Ciência e Tecnologia, Festival de Arte Educação, Encontro de Educação Ambiental e Semana do Bebê.