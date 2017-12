Acieg realiza pesquisa Serpes para governo do Estado

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) encomendou pesquisa Serpes com as intenções de voto para o governo de Goias em 2018. Os números foram divulgados nesta terça-feira (5) e mostram diferentes cenários para o pleito. O levantamento ouviu 1200 eleitores em todas as regiões do Estado e na Capital, entre os dias 11 e 16 de novembro. Segundo o presidente da Acieg, Euclides Siqueira Barbo, a intenção com a pesquisa é traçar um panorama da disputa. “A Acieg quer estar junto e apresentar demandas e propostas do setor empresarial para todos os candidatos, além de ouvir o que cada um deles fará pelo setor”, disse.

A pesquisa Serpes verificou a intenção espontânea de voto para governador de Goiás, a intenção estimulada de voto com quatro cenários, a intenção estimulada de voto para 2º Turno (em 5 cenários), a rejeição aos diversos candidatos expostos à estimulação, a intenção espontânea de voto para Senador da República, além da intenção estimulada de voto para Senador da República (dois nomes) e a rejeição aos diversos candidatos ao Senado expostos à estimulação.

Nas entrevistas estimuladas, em que os nomes dos candidatos foram apresentados aos entrevistados, a pesquisa Serpes apontou o senador Ronaldo Caiado (DEM) à frente, seguido pelo deputado federal Daniel Vilela (PMDB) e pelo vice-governador José Eliton (PSDB), em todos os cenários. No cenário em que apenas os três nomes foram apresentados na cartela, o democrata lidera com 44%, seguido por Daniel Vilela, com 12,1%. O atual vice-governador soma 6,2 pontos percentuais.



Para o Senado, o levantamento espontâneo, os eleitores citaram nomes como Marconi Perillo, Jorge Kajuru, Pedro Wilson, Delegado Valdir, entre outros. Na pesquisa estimulada, ou seja, com a apresentação de nomes aos eleitores, o atual governador de Goiás, Marconi Perillo, lidera as intenções, com 13,6%, seguido pela senadora Lúcia Vânia, e pelo ex-governador, Maguito Vilela, com 9,5% e 9%, respectivamente. O chefe do Executivo estadual também encabeça a lista de rejeição para o Senado, com 40,2%, seguido por Maguito Vilela e pela ex-deputada, Iris Araújo, com 25,3% e 23,4%.

Confira aqui a pesquisa na íntegra.