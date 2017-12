Amma participa de reunião do Projeto Natureza Merece Justiça

Tuitar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Gilberto Marques Neto, foi um dos participantes na reunião ocorrida nesta manhã, 4, na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, presidida pelo desembargador Walter Carlos Lemes, onde se discutiu a execução de um plano de ações envolvendo vários órgãos estaduais e municipais e o Poder Judiciário voltado à proteção ao meio ambiente, essencialmente com relação aos mananciais hídricos.

A escassez de água vivida por Goiânia neste ano foi o assunto mais debatido na respectiva reunião, em que se criou a Comissão Permanente de Gerenciamento de Crise Hídrica e Ambiental, que vai se reunir mensalmente. Entre as deliberações tomadas, uma muito defendida por todos presentes, informar o governo do Estado sobre a necessidade de se criar um conselho estadual de recursos hídricos.

Na abertura do evento, o desembargador disse que a situação das nascentes vem piorando ao longo dos anos. Diante das inúmeras autoridades presentes na reunião, ele destacou a importância de se promover um trabalho conjunto no sentido de realizar ações orientadoras nas escolas sobre a importância de se preservar as nascentes. Lemes, enfim, destacou a necessidades de campanhas educativas socioambientais, e ressaltou que o Poder Judiciário será parceiro nesse objetivo.

O presidente da Amma elogiou a iniciativa do Judiciário em realizar a reunião, observando que “o Judiciário é um parceiro muito valioso nessa luta em favor do meio ambiente”. Falou da “urgência de se buscar soluções que evitem em 2018 e anos posteriores a crise hídrica vivida por Goiânia neste ano”, destacou uma infinidade de ações que o órgão tem promovido na área ambiental, como emissão de licenciamentos ambientais com mais celeridade, fiscalização, monitoramentos, desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, promoção de educação ambiental.

Dentre os participantes da reunião também estavam os juízes auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, Murilo Vieira de Faria, Sirlei Martins da Costa, Cláudio Henrique Araújo de Castro; comandante ambiental da Polícia Militar de Goiás, Marco Antônio de Castro; o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Gustavo Cruvinel; o promotor de Justiça Delson Leone Júnior, o delegado titular da Delegacia de Meio Ambiente, delegado Luziano Severino de Carvalho, e o analista ambiental do Ibama, Leo Caetano F. Silva.