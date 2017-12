Goiânia sedia o 1º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada

A Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas da PUC Goiás, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, realiza no auditório da Área 4 da universidade (Praça Universitária), o 1º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. O evento que acontece nesta quinta-feira, 7, a partir das 8 horas, abordará o tema: A relação público/privada no mundo contemporâneo: organizações sociais, avanços e desafios para uma gestão, de alta performance, da saúde e educação.

Destinado a gestores, profissionais da saúde e educação pública e privada, empresários, administradores, secretários, acadêmicos e demais interessados, o simpósio discutirá os avanços, desafios e impactos obtidos pelas unidades de saúde e educação estadual com a gestão compartilhada por meio de Organizações Sociais.

Além das mesas-redondas e palestras com temas abordados por pesquisadores de referência nacional, será feita uma homenagem (in memorian) ao professor Nion Albernaz, ex-prefeito de Goiânia, pela excelência na gestão e prestação de serviços nas unidades de saúde do estado de Goiás. O credenciamento dos participantes será realizado no local, às 7h30, antes da abertura do Simpósio.

Serviço

Evento: 1º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada

Local: Área 4 da PUC Goiás (Praça Universitária)

Horário: 8h (solenidade de abertura) às 17h30

Contato: Renato Gomes – Presidente Comissão Organizadora

E-mail: organizacao@sngpp.com.br

Telefone: (62) 9-9995-5454