Goiás na Frente: 200 milhões investidos em 96 cidades

O Governo de Goiás celebrou, por meio do programa Goiás na Frente, convênios com 96 municípios goianos. A maior parte deles já recebeu pelo menos a primeira parcela dos recursos e, assim, pôde dar início às obras. São 110 obras nessas cidades, com investimentos de R$ 202.945.271,15. A maioria dos municípios optou por utilizar os recursos em pavimentação asfáltica.

O governador Marconi Perillo tem afirmado que elaborou este programa com vistas a ajudar os municípios nesse momento de dificuldades por que passam e quando os prefeitos que assumiram este ano reivindicaram apoio. Ele se reuniu com todos os prefeitos para ouvir deles as reivindicações e definir aonde queriam que os recursos fossem investidos.

A previsão é a de que, até o final de 2018, as 246 cidades goianas terão sido atendidas com o Goiás na Frente. O programa prevê investimentos de quase R$ 10 bilhões em obras e serviços em todas as regiões do Estado. Do montante, R$ 1 bilhão da União, R$ 5 bilhões são provenientes do Tesouro Estadual, incluindo R$ 1 bilhão da privatização da Celg e R$ 3 bilhões de recursos privados, dentre eles recursos (R$ 2,17 bilhões) garantidos pela Celg D/Enel. O programa está dividido em quatro setores de investimentos: obras rodoviárias, obras civis, e nas áreas da Saúde e Educação.

O governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton visitaram, neste ano, todos os municípios para lançar o programa, assinar os convênios, liberar recursos e inaugurar obras do Goiás na Frente. Para assinar os convênios, é preciso que as prefeituras apresentem as certidões em dia e a documentação exigida por lei. A definição da aplicação dos recursos é feita pelas prefeituras em conjunto com a população de cada cidade.

Confira a lista dos municípios já atendidos pelo Goiás na Frente:

Municípios já beneficiados (96)

– Abadia de Goiás

– Acreúna

– Águas Lindas

– Aloândia

– Alto Paraíso de Goiás

– Alvorada do Norte

– Amaralina

– Aporé

– Aragoiânia

– Aurilândia

– Bom Jesus de Goiás

– Bonfinópolis

– Brazabrantes

– Cachoeira Alta

– Cachoeira de Goiás

– Campestre de Goiás

– Campo Alegre

– Castelândia

– Ceres

– Cezarina

– Chapadão do Céu

– Corumbá de Goiás

– Doverlândia

– Edéia

– Formoso

– Gameleira de Goiás

– Goianápolis

– Goianira

– Goiás

– Goiatuba

– Guapó

– Guarani de Goiás

– Guarinos

– Hidrolândia

– Iaciara

– Indiara

– Ipameri

– Iporá

– Itapaci

– Itapuranga

– Itarumã

– Itunbiara

– Jaraguá

– Jataí

– Jaupaci

– Jesúpolis

– Jussara

– Luziânia

– Mairipotaba

– Mara Rosa

– Matrinchã

– Maurilândia

– Mimoso de Goiás

– Morrinhos

– Morro Agudo

– Mossâmedes

– Mundo Novo

– Mutunópolis

– Nerópolis

– Nova América

– Nova Veneza

– Novo Brasil

– Orizona

– Padre Bernardo

– Palmeiras de Goiás

– Palmelo

– Paraúna

– Piranhas

– Pires do Rio

– Porangatu

– Porteirão

– Posse

– Professor Jamil

– Quirinópolis

– Rialma

– Rianápolis

– Rubiataba

– Santa Bárbara de Goiás

– Santa Fé de Goiás

– Santo Antônio da Barra

– Santo Antônio de Goiás

– São João da Paraúna

– São João D’aliança

– São Miguel do Araguaia

– São Simão

– Serranópolis

– Silvânia

– Sitio D’abadia

– Taquaral

– Teresina de Goiás

– Trindade

– Turvelândia

– Uirapuru

– Uruaçu

– Vinópolis

– Vicentinópolis

Categorias

– Pavimentação e recapeamento: 73

– Pavimentação e drenagem: 2

– Pavimentação, recapeamento e drenagem: 1

– Reforma Centro Cultural: 1

– Revitalização Parque Turístico: 1

– Urbanização e iluminação de vias: 1

-Aquisição de massa pronta e emulsão asfáltica: 1

– Revitalização de praça: 1

– Aquisição de caminhão: 1

– Aquisição de usina móvel para micro revestimento: 1

– Recapeamento: 5

– Iluminação pública: 1

– Recuperação da praça: 1

– Pavimentação: 8

– Construção de casa de velório municipal: 1

– Pavimentação asfáltica: 2

– Revitalização de vias e praças do município: 1

– Aquisição de caminhão de lixo: 1

– Construção de praça: 1

– Recuperação e conclusão da canalização, urbanização e pavimentação asfáltica: 1

– Pavimentação, recapeamento e galerias: 1

– Construção de cemitério: 1

– Construção de ciclovias: 1

– Calçada: 1

– Construção de quadra coberta: 1