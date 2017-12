Paço Municipal sedia edição natalina da Feira de Talentos

Com o objetivo de valorizar os diferentes talentos dos servidores e da comunidade local, será realizada uma edição especial da Feira de Talentos – Edição Natalina 2017, nesta terça e quarta-feira, 5 e 6, no Hall de Convivência do Paço Municipal.

A feira contará com aproximadamente 105 bancas diversas com alimentação e produtos em geral e tem como objetivo mostrar as aptidões fora do ambiente de trabalho e também propiciar aos servidores um ambiente de descontração e confraternização nesta véspera de Natal.

A feira é organizada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio da Gerência de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas/Diretoria de Gestão de Pessoas e Escola de Governo Darci Accorsi, da Superintendência de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento.

A abertura, na terça-feira, às 9 horas, terá a apresentação da Banda da Guarda Metropolitana Municipal de Goiânia. Na quarta, 6, também às 9 horas, se apresenta o Coral Vozes de Goiânia. Esta edição contará ainda com sorteios de brindes.

Mais informações: 35244065 ou gertregoiania@gmail.com