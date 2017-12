Processo de modernização do IPSM promove investimentos inéditos na capacitação dos servidores

Os investimentos em capacitação dos servidores públicos e o aperfeiçoamento dos modelos de gestão e do atendimento ao público são ações do plano de modernização do Instituto de Previdência Social do Município de Goiânia (IPSM), que tem como objetivo garantir a sustentabilidade previdenciária. Nesta segunda-feira, 4, a Fundação Dom Cabral, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, encerra o curso Gestão Pública Contemporânea.

A formação profissional foi aplicada a 32 servidores do IPSM durante os meses de novembro e dezembro. Elaborado pela Fundação Dom Cabral, o curso tem quatro módulos, cada um com oito horas sobre os temas, Gestão Pública para Resultados, Gestão de Processos, Gestão de Projetos e Gestão de Pessoas, que está sendo aplicado nesta segunda. Criada em Belo Horizonte, em 1976, a Fundação Dom Cabral é referência no Brasil em educação executiva de excelência e gestão pública.

O presidente do IPSM, Silvio Fernandes, diz que a capacitação dos servidores públicos é fundamental para o bom desenvolvimento da gestão pública. “Estamos investindo nas pessoas que se dedicam ao serviço público, à cidade de Goiânia. Trata-se de um investimento que é revertido 100% em benefícios para a população. Quando se fala em modernizar a gestão, não podemos nos esquecer das pessoas, da capacitação e valorização dos profissionais, que fazem tudo acontecer”.

Silvio Fernandes explica que os cursos aplicados aos servidores do IPSM seguem as diretrizes da Secretaria Nacional de Previdência Social, atendem às recomendações do Tribunal de Contas do Município (TCM) e Ministério da Fazenda e marcam uma nova fase do instituto. “Estamos trabalhando para melhorar os nossos sistemas, implantar medidas que garantam transparência e segurança aos nossos segurados e, nada disso, será possível sem os nossos servidores. Por isso, a capacitação contínua dos profissionais é tão importante para a gestão pública, apesar de pouco aplicada pelos órgãos públicos das diversas esferas”.

IEL

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) também está promovendo o Curso de Mapeamento de Processos para 37 servidores do IPSM. A programação se iniciou no dia 30 de novembro e segue durante este mês de dezembro. Essa é a terceira capacitação oferecida neste ano pela gestão do IPSM aos servidores. O curso de formação em investimentos e mercados de capitais para os servidores e conselheiros do Conselho Fiscal Previdenciário (CFP) e Conselho Municipal de Assistência Previdenciária (CMAP) foi promovido em outubro.

Na ocasião, 25 servidores e conselheiros participaram da formação, cujo certificado permite ainda a inscrição para os exames de certificação em CPA 10, da Anbima, voltado para mercados financeiro e de capitais, e também em CGRPPS, da Apimec, para gestores de recursos de regimes próprios de previdência.

Além da melhoria na gestão e no desempenho dos servidores públicos, este projeto de modernização também tem como intuito a certificação institucional Pró-Gestão, que é concedida pelo Ministério da Previdência Social. Segundo o presidente do IPSM, todo este trabalho torna-se um instrumento prático para atingir resultados a curto e médios prazos e, assim, melhorar a avaliação do órgão nacionalmente.