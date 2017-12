Seplanh realiza segunda audiência pública para debater a revisão do Plano Diretor

Welcome! Log into your account

De acordo com o superintendente de planejamento urbano e habitação da Seplanh e coordenador do grupo de revisão, Henrique Alves, essa será mais uma oportunidade para que a sociedade possa debater melhor o futuro da cidade.

O evento será realizado no auditório Jornalista Jaime Câmara, da Câmara Municipal de Goiânia, e servirá para apresentar e discutir as propostas elaboradas pelos técnicos da Prefeitura de Goiânia para a revisão da Lei Complementar n. 171/2007, que deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo até 31 de dezembro para apreciação.

