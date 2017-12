Trash tem início nesta quarta-feira

O Cine Lumière do Shopping Bougainville recebe a partir do dia 6, quarta-feira, a Trash – Mostra Internacional de Cinema Fantástico. A abertura do evento será realizada a partir das 19h30, com a exibição do curta-metragem convidado Zé do Caixão: Coração das Trevas. O filme, dirigido por José Mojica Marins, o Zé do Caixão, em parceria com Marcelo Colaiacovo e Nilson Primitivo, foi filmado em meados da década de 1990, mas só foi revelado agora. “O curta é uma produção realizada com colagem experimental de filmagens inéditas de José Mojica Marins, o Zé do Caixão”, diz uma das curadoras e organizadora do evento, Márcia Deretti, da MMarte.

Na sequência, às 20 horas, o público confere a exibição do longa goiano Terra e Luz, que tem direção e roteiro assinados por Renné França. A obra ganhou vários prêmios, com destaque para o Júri Popular na mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) deste ano, e conta a história de um mundo após o apocalipse vampiro. As gravações foram realizadas na região da Cidade de Goiás somente com iluminação natural e de forma independente. A fotografia é assinada por Carlos Cipriano.

Às 21h15, haverá um coquetel para a abertura oficial do evento, quando também será realizado o lançamento dos livros Narrativas do Medo, organizado pelo autor e jornalista carioca Vitor Abdala, e A Hora do Pesadelo, de Thommy Hutson . Narrativas do Medo traz uma coletânea de contos escritos por 18 autores consagrados no Brasil, como César Bravo, Rô Mierling, Alexandre Callari, Marcos De Brito e Marcus Barcelos, dentre outros. Também integra a seleção de autores do livro, o cineasta, roteirista e diretor Petter Baiestorf, que também participa da mostra ministrando a oficina Como fazer um filme de terror em três dias. Já A Hora do Pesadelo abrange toda a história do popularíssimo e icônico personagem Freddy Krueger, personagem principal da série de filmes homônima ao livro, lançado pela primeira vez em 1984.

Sobre a Trash

Com curadoria do jornalista e pesquisador Carlos Primati, da mestre em Comunicação Audiovisual e crítica de cinema Beatriz Saldanha, e dos organizadores do evento, Márcia Deretti e Márcio Júnior (ambos da MMarte), a capital goiana recebe mais uma vez a TRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico, entre os dias 6 e 10 de dezembro, no Cinema Lumière do Shopping Bougainville. A programação da 16ª edição da mostra conta com 80 filmes selecionados a partir de 1741 inscrições de 95 países. Os gêneros das obras variam entre terror, ficção científica e fantasia. Também compõem a programação da Trash, lançamentos de livros, workshops e debates. A classificação etária é de 18 anos.