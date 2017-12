Centro Livre de Artes abre inscrições para cursos de 2018

O Centro Livre de Artes (CLA) está com inscrições abertas para os cursos que serão ministrados no primeiro semestre de 2018. Os interessados podem procurar a sede do CLA, localizada no Bosque dos Buritis, Setor Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, e das 13h30 às 21h30. As aulas terão início em janeiro.

O CLA é uma escola de artes da Prefeitura de Goiânia, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que oferece cursos e oficinas para crianças, adolescentes, adultos e melhor idade. Dentre as modalidades estão música, artes plásticas, dança, alongamento, pilates e oficina integrada.

Segundo a diretora da unidade, Débora Carneiro, os cursos oferecidos na instituição apresentam resultados fantásticos. ‘Muitas vezes acontece de alguém entrar no CLA sem pretensões de seguir carreira artística e, de repente, isso vira prioridade e opção profissional na vida da pessoa’, afirma.

Para as crianças, o curso de oficina integrada ajuda na escolha do caminho que elas desejam seguir na área artística. ‘As crianças que aqui entram, a partir dos 4 anos de idade, convivem com as quatro linguagens das artes. Então, elas já terminam o curso com a convicção do que querem fazer e isso é muito importante”, destaca.

Débora Carneiro ressalta que os cursos também resultam em benefícios para a melhor idade. ‘Para pessoas com sintomas depressivos, solidão ou de invisibilidade social, as aulas funcionam como uma terapia. São um espaço para a materialização desses sentimentos, regatando a motivação naqueles idosos que se sentem ociosos, improdutivos ou incapazes, agindo diretamente em sua autoestima e humor’.

As aulas ocorrem nos períodos matutino, vespertino e noturno. As vagas são limitadas e, no ato da inscrição, é cobrada uma taxa única semestral no valor de R$ 75

Serviço:

Assunto: Inscrições para o Centro Livre de Artes

Horário: 8h às 11h30 e das 13h30 às 21h30

Local: Centro Livre de Artes (Rua 1, 605, Setor Oeste. Dentro do Bosque dos Buritis)

Investimento: R$ 75 (o semestre)

Informações: (62) 3524-1191 / 1194