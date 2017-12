Goiás na Frente Educação constrói e revitaliza 263 escolas e quadras cobertas em todo Estado

O Governo de Goiás realiza a construção, reforma ou revitalização de 263 escolas e quadras em todo o estado, resultado de investimentos por parte do Programa Goiás na Frente, coordenado pelo vice-governador José Eliton. Os recursos totais são da ordem de R$ 510 milhões. “São valores que impactam o setor”, afirma ele.

Somente no Entorno do Distrito Federal, uma das regiões mais populosas, serão 22 unidades de ensino. Em Anápolis, serão construídas quadras cobertas em 10 colégios diferentes. Já em Aparecida de Goiânia, será realizada a construção da Escola Padrão Século XXI – Águas Claras, além de inúmeras obras espalhadas pelo município. Goiânia terá volume de 33 ações que impactam nesta área. No total, 126 municípios estão contemplados no cronograma de obras.

José Eliton lembra que os investimentos na educação pública estadual são fundamentais para melhorar as condições de trabalho dos servidores e de aprendizagem dos estudantes. Com os investimentos no setor, ele prevê “um ambiente ainda mais favorável ao ensino aprendizagem”.

Segundo José Eliton, essa é uma iniciativa que faz parte de uma “transformação gigantesca” empreendida pelo governo do Estado anos atrás e que, em especial na educação, já apresenta resultados muito relevantes. “Goiás tem oportunidade grande de dar um salto para o futuro ao se colocar nos trilhos do desenvolvimento”, diz.

As obras estão espalhadas em todas as regiões do estado. No Sul, em Itumbiara, por exemplo, estão contemplados os colégios Odoniro Martins de Andrade e o Rui Barbosa, investimentos na ordem de R$ 1 milhão. No Sudoeste, Jataí terá a conclusão da Escola Padrão Século XXI, Eugênio Jardim Dom Abel, recursos de R$ 4,2 milhões. Em Rio Verde, são 11 colégios que terão benefícios.

No Norte, Minaçu é contemplado com a cobertura de uma quadra no Colégio Ministro Santiago Dantas, assim como Uruaçu que terá a construção de uma Escola Padrão Século XXI. Em Posse, na região Nordeste, será construído o Centro Cultural, avaliado em R$ 9,5 milhões. Na Região Metropolitana de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Goianira, além da própria capital, também receberão inúmeras obras.