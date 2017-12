Luto na cultura em Goiás: Morre Hugo Zorzetti

A notícia do falecimento do escritor, professor e teatrólogo Hugo Zorzetti comoveu a equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte nessa terça-feira, 05/12. A secretária Raquel Teixeira lamentou a notícia da perda de Zorzetti e disse prestar toda a sua homenagem ao talentoso dramaturgo. O superintendente executivo de Cultura, José Eduardo Morais, e o superintendente de Ação Cultural, Nasr Chaul, também ficaram comovidos com a notícia e falaram da grande perda para a cultura goiana.

A história de Hugo Zorzetti se confunde com a do teatro goiano e brasileiro. Marcou época com o Grupo Teatro Exercício, fundado na década de 70. Ao lado de Cipi Pinheiro, João Bênnio e Otavinho Arantes, foi um dos pioneiros das Artes Cênicas em Goiás. Fundador do curso de Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Emac UFG), responsável por dezenas de cursos de dramaturgia, também foi professor de Língua Portuguesa em várias instituições de ensino e autor de inúmeros livros e peças.

Em 2016, Zorzetti dirigiu a peça Todo o Brilho do Entardecer, que trazia o tema da terceira idade. Atualmente, Anzóis no Aquário, peça de sua autoria, está em turnê pelo estado com o apoio da Lei Goyazes.

Segundo a professora Sônia Araújo, gerente de Salas de Espetáculos e Centros Culturais da Seduce, grande amiga de Hugo Zorzetti, ele estava internado no Hospital do Coração, em Goiânia, e faleceu por complicações decorrentes de um câncer no pâncreas. As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.