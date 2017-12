Marconi garante: “PSDB tem um bom projeto para o país”

Em entrevista nesta terça-feira, 5, o governador Marconi Perillo afirmou que o PSDB tem rumo, um bom projeto para o país, e terá candidato à Presidência da República. Ele foi questionado sobre a saída do partido do governo do presidente Michel Temer, e ressaltou que o partido está saindo de forma elegante, após cumprir compromissos com a governabilidade e com as reformas.

“Com o desembarque da presidente Dilma com o impeachment, o PSDB tinha que ter no primeiro momento um compromisso com a governabilidade e com as reformas”, disse, sobre a permanência da legenda no governo. “É natural que haja essa saída do governo de forma elegante, como propus. O PSDB terá candidato a presidente e pode ser com o apoio de muitos partidos que estão apoiando o atual governo; mas temos que consolidar um bom projeto para o país, com boas teses. Teses que convençam a população de que nós seremos capazes de vencer e fazer pelo Brasil”, afirmou.

Questionado sobre o legado que o partido deixa para Goiás, nas duas últimas décadas, Marconi disse que é inequívoco, de transformação em todas as áreas da administração pública. “É um legado que transformou Goiás definitivamente. Uma agenda importante em todas as áreas: Segurança, Saúde, Educação, Saneamento Básico, Infraestrutura, estradas duplicadas. É inequívoco o legado que deixaremos para Goiás”, afirmou.

Confira mais trechos da entrevista

“O PSDB tem rumo, um bom projeto para o país, e terá candidato”

Quem ganhar as eleições precisa saber que vai ter a maioria. Vamos ter que ter muito cuidado com essa intolerância à política, porque alguém vai ganhar. E esse alguém que vai ganhar precisa saber que no dia seguinte à sua vitória, as cobranças serão múltiplas. As pessoas querem as coisas para ontem.

“É inequívoco o legado que deixaremos para Goiás”

