Prefeito Iris Rezende recebe atleta medalhista em campeonato de Karatê

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu na tarde desta terça-feira, 5, a carateca goianiense Hiorrana Xavier, de 16 anos, que ficou em terceiro lugar na categoria faixa roxa no Campeonato Brasileiro de Karatê, em São Paulo.

Durante a visita, no Paço Municipal, Iris revelou a satisfação do encontro com a medalhista. “Fico feliz em recebê-la. Você e todos esportivas dignificam a nossa cidade com suas vitórias”.

A carateca apresentou ao prefeito as medalhas conquistadas. Ao parabenizar a atleta, Iris reafirmou que Goiânia se orgulha das pessoas que representam a cidade Brasil afora.

“Sei que vocês não medem esforços para nos representar e também para ter um bom desempenho nos campeonatos que participam”, disse o prefeito que acrescentou que o apoio e reconhecimento do poder público são fundamentais.

“Tenho muito orgulho de poder representar a nossa cidade”, declarou Hiorrana, que no início do ano de 2018 participará do mundial de Karatê em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo ela, o karatê tem ganhado muito espaço e os goianos têm dito bastante destaque. “Na classificação geral do brasileiro, por exemplo, nós ficamos em sétimo lugar”, citou a carateca.