Escola Municipal Antônio Fidélis recebe última edição do Secretário na Escola de 2017

Tuitar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira, 6, teve início a última edição do Programa Secretário na Escola, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). O professor Marcelo Costa, secretário da SME, e representantes dos departamentos da secretaria, estiveram na Escola Municipal Antônio Fidélis, no Parque Amazônia.

Dentre as atividades propostas, foi realizada reunião com os funcionários da escola, professores, administrativos e apoios, para atender demandas e reivindicações dos mesmos a respeito da instituição de ensino.

Para a diretora da escola, professora Maria Rita de Paula Ribeiro, no cargo há três anos, a oportunidade de estar próxima da secretaria é inovadora e muito boa.

“É um programa inovador e muito bom, pois é uma possibilidade de conhecer a educação real, do que está acontecendo na prática do dia a dia, de acompanhar as reivindicações e de conhecer os servidores e alunos. É muito importante para a educação este tipo de projeto”, destacou.

Ao todo, a escola municipal conta 84 funcionários, divididos entre os turnos matutino, vespertino e noturno. A instituição atende educação infantil, ciclos I e II e Eaja da primeira à quarta série. As principais pautas de reivindicações foram reparos estruturais na rede física.

O programa atende, também, diretores de instituições de ensino da mesma região. Rosilene Afonsina Porto, diretora da Escola Municipal Jesuína de Abreu, localizada no Parque Amazônia, foi uma das que marcaram um encontro com o secretário para levar pautas de reivindicação.

“Essa iniciativa é excelente, pois nos permite ter um contato mais direto e mais fácil. Na secretaria, é muito difícil a gente chegar e conseguir falar com ele. Aqui, com essa oportunidade, a gente já vem com a pauta pronta e tem o acesso. O que precisar, você resolve aqui na região”, pontuou.

Programa Secretário na Escola

Instituído em 2017, o Programa Secretário na Escola tem por objetivo levar os atendimentos realizados na Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) para mais perto da comunidade escolar.

Nos encontros, o professor Marcelo Costa e representantes de todos os departamento da SME passam o dia na instituição ouvindo diretores, professores e pais de escolas e Cmeis da região.

Ao todo, foram realizadas oito edições do programa em 2017, atendendo dezenas de instituições de regiões diferentes de Goiânia.