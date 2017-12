UFG lança Dicionário com biografias de educadores goianos

Tuitar no Twitter

Pessoas que contribuíram para a educação dos goianos entre os séculos XVIII e XXI são foco de um livro que a Universidade Federal de Goiás (UFG) lança nesta sexta-feira (8/12), às 18h, na Faculdade de Educação. O Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás reúne 104 biografias em mais de 600 páginas e presta homenagem a uma parte ainda pouco conhecida da sociedade.

A iniciativa partiu do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação, coordenado pela professora Diane Valdez, que também é organizadora da obra. Durante seis anos, a equipe buscou informações sobre personagens que protagonizaram processos educativos não somente no contexto formal, mas também no âmbito de movimentos artísticos, literários, sindicais, sociais, jornalísticos, entre outros. “São muitos os lugares de educar e quisemos valorizar isso”, apresenta Diane.

A professora convidou cerca de 120 autores para redigir os verbetes, que deveriam considerar dois critérios gerais: que as pessoas biografadas já fossem falecidas e que as trajetórias fossem oriundas de lugares e tempos diferentes. “Consideramos importante também falar das pessoas simples, aquelas que nunca tiveram reconhecimento, mas que educaram gerações e gerações”, completa.

O resultado foi uma obra eclética cujos verbetes contemplam desde os professores do tempo da Escola Régia até as mestras domésticas dos séculos XIX e XX ou, ainda, os universitários que construíram a história da UFG. Segundo Diane, o leitor se surpreenderá: “São histórias de vida belíssimas que mostram a dedicação de quem viveu antes de nós. Se hoje as atividades educacionais parecem corriqueiras, alguém lutou por isso”.

A publicação, da Editora da Imprensa Universitária, é a primeira do gênero em Goiás e tem prefácio assinado por Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, uma das organizadoras de dicionário semelhante, produzido no Rio de Janeiro, em 2002. Após o lançamento, o Dicionário estará disponível para consulta nas bibliotecas públicas goianas, entre elas, as da UFG.

Serviço

Assunto: Dicionário reúne biografias de Educadores em Goiás

Lançamento: sexta-feira (8/12), às 18h

Local: Rua 235, Setor Universitário – Auditório da Faculdade de Educação da UFG, Câmpus Colemar Natal e Silva

Contato: Assessoria de Comunicação da UFG (Ascom) – (62) 3521-1311