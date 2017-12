Alckmin convida Marconi para primeira vice-presidência do PSDB

BRASÍLIA — O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve assumir a presidência do PSDB no próximo sábado, convidou o governador de Goiás, Marconi Perillo, para ser o primeiro vice-presidente do partido. Atualmente, o cargo não existe, mas a ideia é criá-lo com mudança que está sendo planejada no estatuto do partido. Na hierarquia, o cargo ficaria acima do colégio de oito vice-líderes.

Na costura do acordo para a composição dos cargo da Executiva que será eleita na convenção, Alckmin também deu um espaço privilegiado para o grupo do presidente licenciado do partido, senador Aécio Neves (MG). O cargo de secretário-geral, hoje ocupado pelo deputado Sílvio Torres (SP), deverá ser ocupado pelo senador Antônio Anastasia (MG) ou pelo deputado Marcus Pestana (MG).

Ao renunciar a sua candidatura à presidência, no jantar ocorrido no Palácio dos Bandeirantes há duas semanas, Marconi exigiu a acomodação de seu grupo de forma proporcional, ficando um terço para o novo presidente, um terço para ele e um terço para o senador Tasso Jereissati (CE), que também abriu mão da candidatura. Tasso vai indicar o presidente do Instituto Teotônio Vilela, outro cargo de peso e com um orçamento de R$20 milhões aproximadamente em 2018.

Com a distribuição de forças na Executiva nacional, Alckmin garante o apoio de Goiás e Minas Gerais a sua campanha presidencial. Marconi tinha dito que, se não ficasse com a primeira vice-presidência, estaria fora da Executiva, pois não queria participar só com “figuração”.

— O importante é que o PSDB está unido e vai se fortalecendo para a disputa presidencial — afirmou o governador

Tasso deve indicar o senador licenciado Ricardo Ferraço (ES) para o comando do ITV, no lugar do senador suplente José Aníbal (SP). Ferraço representará os chamados

