Governo repassa R$ 1,6 milhão para o Cevam e entidades culturais

O governador Marconi Perillo autorizou na tarde desta quinta-feira, 7, em solenidade no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o repasse de R$ 1,6 milhão para o fomento das atividades de entidades culturais de Goiás e para o Centro de Valorização da Mulher (Cevam). Para o Cevam, foi efetuado o repasse de R$ 248 mil, a primeira parcela do total de R$ 1,2 milhão que será liberado para a entidade. A Academia Feminina de Letras, a Academia Goiana de Letras e a União Brasileira dos Escritores – secção de Goiás – receberam, cada uma, R$ 100 mil.

Marconi disse que o valor pode parecer pequeno, mas que a ajuda é extremamente necessária para o setor cultural de Goiás, a quem sempre atendeu em seus quatro governos. “Confirmo o meu compromisso e a minha palavra empenhada ao longo desse tempo com as instituições que representam a cultura em nosso estado. Parece uma ajuda pequena, mas, certamente, seria muito mais difícil tocar instituições sem esse apoio. As instituições não conseguem mais trabalhar com pouco recurso porque cresceram e se estruturam”, declarou.

O governador informou que já determinou ao secretário de Governo, Tayrone Di Martino, que dê início, o mais rápido possível, ao processo para liberação dos recursos do ano que vem. “Quero deixar tudo bem encaminhado, inclusive antes de eu sair do governo, para facilitar as coisas para o vice-governador, que irá assumir o meu lugar”, afirmou.

Sobre o Cevam, disse que é interessante vir a preocupação que muitas pessoas têm com meninas que, às vezes, ficam grávidas vítimas de violência. “Valéria tem um cuidado muito grande com a Casa Gercina Borges, que é a Casa Menina de Luz. Mais de seis mil meninas já passaram por essa casa que Valéria criou há quase 20 anos. Então, estou feliz por passar essa primeira parcela e concretizar essa e várias outras parcerias que tivemos com o setor”, declarou.

O secretário de Governo, Tayrone Di Martino, falou sobre a orientação que recebeu do governador Marconi para que as demandas do setor cultural sejam sempre tratadas com empenho. “Essa é a determinação do governador Marconi Perillo, que tem apreço pela cultura, pelos escritores e que sempre foi defensor da área cultural”, afirmou.

Presidente do Cevam, Maria Cecília lembrou que sempre as parcerias com o governo de Goiás. “Temos, hoje, uma parceria de água e luz, dois servidores e acreditamos que, em breve, de leite e pão, para suprirmos todas as necessidades do Centro de Valorização da Mulher”, observou.

O presidente do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, Geraldo Coelho Vaz, disse que o governador Marconi Perillo é para a cultura do Estado de Goiás um verdadeiro mecenas: “Percebemos que o senhor tem as mesmas preocupações com a área cultura e educacional e ambas têm de andar casadas. Mais uma vez agradecemos não apenas o apoio recebido agora, como toda a ajuda que tivemos ao longo de todos esses anos que o senhor esteve à frente do governo”.

“A ajuda que sempre tivemos do governo de Goiás é substancial para que a cultura goiana possa respirar mais aliviadamente diante das dificuldades que enfrenta. Por isso somos, todos da cultura, agradecidos ao governador Marconi Perillo, que instituiu gratificação anual às entidades”, disse Maria do Rosário Cassimiro, ex-presidente da Academia Goiana de Letras.

Para Aidenor Aires, presidente da Academia Goianiense de Letras, o apoio do governo Marconi Perillo às entidades é estratégico. “Essas ajudas que o governo passa para as entidades culturais são extremamente importantes. Nos ajudam a desenvolver as nossas atividades”, disse, acrescentando que “o governador Marconi sempre respeitou as instituições culturais e, sem a ajuda do governo, não conseguiríamos sobreviver”, sentenciou.